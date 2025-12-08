Satrancı kim, ne zaman icat etti? Satrancı ilk kim buldu?

Dünya genelinde en yaygın olarak oynanan masa oyunlarından biri olan satranç, şansa ya da bilgiye değil stratejiye dayalı olarak oynanan bir oyundur. Beyaz ve siyah renklerde özel satranç taşları ile oynanır ve bunun için 8 X 8 karelik toplamda 64 kareden meydana gelen bir tahta kullanılır. İlk kez oynanmasının ardından kısa süre içinde yaygın hale gelmiştir ve günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

Satrancı kim, ne zaman icat etti?

Satranç oyununun tarihi yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu oyun milattan sonra altıncı yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır ve ardından İran’da yaygın hale gelmiştir. İran’ın Araplar tarafından fethedilmesi ile satranç oyunu da İslam dünyasında bilinirlik kazanmıştır ve oynanmaya başlamıştır.

Avrupa’da taşların hamleleri daha sonra tahminen 15. yüzyılda değiştirilmiştir. Modern satranç oyununun da bu değişiklikten sonra başladığı ve son halini aldığı kabul edilmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise modern satranç turnuvaları başlatılmıştır. Satranç saatleri ilk kez 1883 yılında kullanılmıştır ve ilk dünya satranç şampiyonası da 3 yıl sonra gerçekleştirilmiştir.

Satrancı ilk kim buldu?

Milattan sonra 550 yılında kuzeybatı Hindistan’da ilk kanıtlarına rastlanan satrancın daha sonra 600 yılında Farsça bir el yazmasında adı geçmiştir. 800 yılında Sicilya ve İspanya’da oynanmış milattan sonra 900 yılında ise farklı satranç teknikleri üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Bugüne kadar ulaşabilen ilk satranç kitabının 1497 yılında yazıldığı bilinmektedir. İlk basılan satranç kitabı ise 1495 yılında basılmıştır. Bu oyun hakkında bir dergi de çıkartılmış ve ilk satranç dergisi 1836 yılında yayımlanmıştır.

Özel satranç saati ile ilk kez oyun oynanması 1866 yılında olmuştur. 1849 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk satranç turnuvası düzenlenmiştir. Günümüzde de satranç turnuvaları düzenlenmeye devam etmektedir.