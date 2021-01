SAÜ SESAM kanalı yayına devam ediyor

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM)’nin SAÜ SESAM YouTube kanalı, yayınlarına devam ediyor.

Yaşamı ilgilendiren her konu, ekonomik ve sosyal yönlerden irdelenerek herkesin aklında olan sorulara yanıt aranacağını dile getiren SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Kanalımızda güncel konular var. Her gün aramızda konuştuğumuz, tartıştığımız, cevap aradığımız soruları on beşer dakikalık programlar halinde takipçilerimizle de paylaşmak istedik. Ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren konuları değerlendirirken farklı bakış açılarını da ortaya koymaya çalışacağız. Konusuna göre alanında uzman konuklarımız da zaman zaman bizlere katılacak” ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası ekonomik durumun, otomobil fiyatlarındaki artışın, vergi ve vergilendirme politikalarının, yine pandemi ile daha yaygın hale gelen uzaktan eğitimin konu edinildiği programlar, YouTube SAÜ SESAM kanalından izlenebilir.