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Savaş Cebeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kaan Kazgan ile kavga eden Savaş Cebeci'nin hayatı ve biyografisi

19.09.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın kavga görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İkilinin internet üzerinden yaptıkları atışma kavgaya dönüştü. Cebeci kanlar içinde kaldı. Peki, Savaş Cebeci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Savaş Cebeci'nin hayatı ve biyografisi...

Savaş Cebeci, Kaan Kazgan ile yaptığı kavga nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir sosyal medyada atışan ikilinin kavgası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, kavgaya tutuştu. İşte Savaş Cebeci hakkında merak edilenler...

SAVAŞ CEBECİ KİMDİR?

Savaş Cebeci 17 Ağustos 1974'te Almanya'da dünyaya geldi.

Savaş Cebeci, ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle bu şehirde çocukluğunu geçirdi. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatına adım atan Cebeci, bu alanda gösterdiği başarıyla mezun oldu.Sporla erken yaşta tanışan Savaş Cebeci, babasının yönlendirmesiyle dövüş sporlarına merak saldı. Bu tutkusu, onun eğitim hayatını da sporla şekillendirmesine yol açtı. Gençlik döneminde kişisel antrenörlük yaparak çeşitli spor salonları ve otellerde tecrübe edindi. Sonrasında hayatını Fransa'ya taşıyan Cebeci, burada da kişisel antrenörlük mesleğini 6 yıl boyunca sürdürdü.Savaş Cebeci, National Certification Board For Therapeutic Massage And Body Work sınavlarına katılarak, Amerika genelinde kabul gören 'Body Work Uzmanı' lisansını elde etme başarısını gösterdi. Uluslararası arenada birçok eğitim ve lisans programına aktif bir şekilde katılım sağlayarak, profesyonel kariyerini bir adım daha öteye taşımayı başardı. Bu başarıları, onun alanında ne kadar yetkin ve başarılı olduğunu göstermektedir. Ssadece kişisel antrenörlükle sınırlı kalmayan Sevaş Cebeci aynı zamanda kişisel YouTube kanalında fitness ve vücut geliştirmeyle ilgili bilgi dolu videolar çekerek, bu alana ilgi duyan insanları bilgilendiriyor.

SAVAŞ CEBECİ VE KAAN KAZGAN'IN KAVGASI GÜNDEM OLDU

Bunun üzerine MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye meydan okudu ve yanına giderek kavga etti. Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'yi bir anda yere alarak kavgaya tutuştu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"ARKADAŞLAR ŞOV BİTTİ, BAKIN BUNLAR BAZILARININ KANLARI!"

Sosyal medyada gündem olan büyük kavga sonrası Kaan Kazgan, şu açıklamyı yaptı:

"Lisansımın askıya alınacağını düşünmüyorum. Karşılıklı kışkırtma vardı. Ben zaten giderken haber bile vermiştim. Zaten yurt dışında maç yapabilmek için amatör lisansa ihtiyaç duymuyorlar. Benim için bir problem yok."

Savaş Cebeci, ise "Arkadaşlar Kaan Kazman Tuzla’ya geldi. Maç yaptık, delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi, helal olsun." dedi.

Kaan Kazgan'ın Savaş Cebeci kavgasının ardından yaptığı ilk açıklama ise şu şekilde:

"Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları."

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