Savaş mağduru 4 kişilik aile, Afyonkarahisar'da konuk ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle mağdur olan 4 kişilik aile, Türk iş insanının girişimleri sonucu Afyonkarahisar'da misafir ediliyor.

Ukrayna'nın Chernigiv şehrinde aslen Rus olan üvey babası Viktor Kozin (65), annesi Alexandera Rybchenko (63) ve 4 yaşındaki kızı Milana ile yaşayan Yana Rybchenko (38), Rusya'nın saldırıları sonrası zor günler geçirdi.

Yana Rybchenko, savaş nedeniyle tanıdığı Afyonkarahisarlı iş insanına "soğuk havada dışarıda yemek yaptıkları" anların fotoğrafını gönderdi.

Kendisine gönderilen fotoğrafı ve yaşanan durumu İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve Vali Gökmen Çiçek ile paylaşıp desteğini alan iş insanı, Yana Rybchenko'ya ailesiyle Afyonkarahisar'da misafir edilebileceklerini iletti.

Teklifi kabul eden Yana Rybchenko ve ailesi, açılan insani koridor vasıtasıyla kedi ve köpeklerini de yanlarına alarak 22 Mart'ta çıktıkları Ukrayna'dan 4 günde Afyonkarahisar'a geldi.

Burada bir süre misafirhanede ağırlanan aile, şimdi ihtiyaçları Afyonkarahisar Valiliğince karşılanan kentteki termal bir tesiste konaklıyor.

Ukrayna ve Rus vatandaşlığı olan Viktor Kozin, gazetecilere, Rusya'da denizaltında üst rütbeli bir komutan olarak hizmet ettiğini ve 15 yıl önce emekli olduğunu söyledi.

Ukraynalı Alexandera Rybchenko'yla evlendikten sonra Chernigiv'de yaşamaya başladığını dile getiren Kozin, şöyle konuştu:

"Rusya ve Ukrayna vatandaşıyım ancak yaşananlara bir anlam veremiyoruz. Biz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde yıllarca Rus, Ukraynalı, Azerbaycanlı, Ermenistanlı hep birlikte yaşadık, aileydik. Şimdi Rusya'nın yaptığını hazmedemiyor, durumu kabullenemiyoruz. Ne olursa olsun hiçbir şekilde yapılanlar kabul edilecek gibi değil. Yakın insanlar birbirlerini ve çocukları öldürüyorlar. Yani bu normal değil."

-"Yemeğimizi hep sokakta yaptık"

Kozin'in eşi Alexandera Rybchenko da Rus askerlerinin yaşadıkları bölgeden geri çekildiğini ancak geride "şehir" diye bir şey kalmadığını vurguladı.

Savaş ortamında yaşamanın çok kötü olduğunu aktaran Rybchenko, "Elektrik yok. Yemeğimizi hep sokakta yaptık. Genellikle evimizin çevresindeydik. Çok daha kötü olunca da sığınaklara gidiyorduk. SSCB döneminde aile gibiydik. Ayrımız, gayrımız yoktu. Biz, Ruslarla kardeşiz, aynı ırk ve kandanız. Aslında, Rus askeri de neden Ukrayna'da olduğunu bilmiyor." diye konuştu.

Rybchenko, durumun farklı olduğunu Rusların yaşlı, genç kimseye acımadığını herkesi öldürdüğünü anlattı.

Yana Rybchenko da Rusya-Ukrayna savaşının anlamsız olduğunu vurgulayarak, "Biz Ruslarla kardeşiz. Hiçbir şekilde anlamıyoruz, sadece Putin anlayabilir. Putin ve onun yanındakiler bu savaşı en çok isteyenler. Nasıl düşünüyorlar, onu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş mağduru aile üyeleri, ilk kez geldikleri Afyonkarahisar'ı çok sevdiklerini belirterek, herkesin kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

