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Savaş mağduru Muhammed ameliyatı için İstanbul'da özel hastaneye sevk edildi

08.11.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavisine Samsun'da başlanan Suriyeli 15 yaşındaki Muhammed Şehabi: - "Fizik tedaviden sonra daha iyi oldum. Ameliyatlardan sonra daha iyi olacağıma inanıyorum" - "Ameliyattan sonra iyi olursam okula da gitmek istiyorum. Burada hastane gibi değildi, aile gibiydik. Evimde gibi kaldım, herkesten çok memnunum"

Suriye'de iç savaşta uçak saldırısı sonucu omuriliğinin zarar görmesiyle engelli olan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, Samsun'daki hastaneden gerekli ameliyatların yapılması için İstanbul'a sevk edildi.

Hikayesini Anadolu Ajansının (AA) duyurduğu Şehabi'nin tedavisi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından yaklaşık 4,5 ay sürdürüldü.

Merkezdeki uzmanların, yürüyebilmesi için ilerleme kaydeden Şehabi'nin tamamen sağlığına kavuşması için omurilik ve kalça ameliyatı yapılmasına karar vermesi üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Muhammed ve annesi Um Muhammed Şehabi'yi 112 Acil Servis ambulansıyla İstanbul'daki özel hastaneye sevk etti.

Sevk öncesi AA muhabirine yaşadığı mutluluğu anlatan Muhammed Şehabi, ağrı ataklarının geçeceğine ve sağlığına kavuşacağına inandığını söyledi.

Şehabi, "Fizik tedaviden sonra daha iyi oldum. Ameliyatlardan sonra daha iyi olacağıma inanıyorum. İnşallah ondan sonra fizik tedaviye devam edeceğim. O zaman normale dönebilirim. Ameliyattan sonra iyi olursam okula da gitmek istiyorum. Burada hastane gibi değildi, aile gibiydik. Evimde gibi kaldım, herkesten çok memnunum. Tedaviden çok fayda gördüm." diye konuştu.

Anne Um Muhammed Şehabi de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Allah razı olsun. Herkes yardım etti bize. Çok heyecanlıyız. İnşallah oğlumun ağrıları geçer ve sağlığına kavuşur. " ifadelerini kullandı.

AA'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde henüz 10 yaşındayken hava saldırısı sırasında vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli olan Muhammed'in hikayesini 10 Haziran'da duyurmasının ardından, Sağlık Bakanlığı ve Gaziantep Valiliği koordinesinde Romatem Sağlık Grubu harekete geçmişti.

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Muhammed, İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığının hasta nakil aracıyla Gaziantep'e, oradan da Sağlık Bakanlığının ambulansıyla 17 Haziran'da Samsun'a getirilmişti.

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