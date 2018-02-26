MAGAZİN

Savaşçı 33. son bölüm izle: Albay Kopuz yaşıyor mu? (Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 09:08 | Son Güncelleme

Savaşçı 33. son bölümü dün akşam Fox TV'de yayınlandı. Nefesleri kesen Savaşçı son bölümde Albay Kopuz, Kuzgun'un kurduğu pusu sonrasında arabasıyla takla atıyor. Pia'nın gözleri önünde arabası taranan Albay Kopuz'un durumu merak ediliyor. Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye sorduran sahnede Albay Kopuz kurtuldu mu? Çiğdem, Aybala'yı yangından kurtarabilecek mi? Savaşçı 33. son bölüm haberimizde.

Savaşçı 33. son bölüm izle: Albay Kopuz yaşıyor mu? (Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 33. son bölümü yine nefesleri kesti. Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Savaşçı son bölüm final sahnesi ile izleyenleri televizyon başına kilitledi. Galip kurtuldu mu diye merak edilirken son sahnede Albay Kopuz'a yapılan pusu, arabasının taranması, Çiğdem'in alevlerin arasına Aybala'yı kurtarmak için dalması, Kürşat'ın Çiğdem için yanan eve girmesi heyecanı doruğa çıkardı. Peki Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kopuz Albay'ın durumu nedir? Çiğdem ve Kürşat, Aybala ile kurtulacak mı? İşte Savaşçı 33. son bölüm...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da olaylar hız kesmedi. Teröristlerin elinde kurtulan Galip'in durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Kılıç Timi, son anda Galip'in imdadına yetişiyorlar. Kılıç Timi Yahya Batur’dan gelen istihbaratla Galip’i kurtarmak için yola çıkmıştır. Çeto ve adamları ellerinden kaçırdıkları Galip’in izini sürerken, Galip ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir. Zamana karşı yarışan Kılıç Timi’ni hiçbir engel durduramayacak ama Emre’ye gelen bir telefon onları zor durumda bırakacaktır.

SAVAŞÇI 33. SON BÖLÜM İZLE

Diğer tarafta Pia, eski kocası Kuzgun’un gerçek yüzünü görür ve hayatının en büyük acısını yaşar. Kuzgun ise Albay Kopuz’u Pia’nın gözleri önünde ortadan kaldırmaya kararlıdır ve bu planı için hazırlıklara başlar. Kopuz Albay Kuzgun tuzağına doğru ilerlerken, Kılıç Timi de kırsalda Çeto ve adamlarının saldırısı altında kalacaktır.

Diğer taraftan köylülerin merakla aradıkları Aybala yanan evin içinde kalmıştır. Çiğdem Teğmen farkeder farketmez alevlerin arasına dalar. Çiğdem'in yangının içine girdiği haberini alan Kürşat da peşinden eve girer ve onları aramaya başlar. Dışarıda ise Haydar Yüzbaşı, Bozok Yüzbaşı'yı onların arkasında girmesin diye tutmaya çalışmaktadır.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı son bölümü izleyenler, şimdiden 34. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Savaşçı son bölümde Kuzgun'un kurduğu pusu sonrasında Albay Kopuz'un durumu ne oldu merak edilmeye başlandı. Arabası takla atan İbrahim Albay sağ çıkabilecek mi? Çiğdem, Kürşat ve Aybala, yangından kurtulabilecek mi? Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

SAVAŞÇI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
savaşçı savaşçı son bölüm savaşçı 33. bölüm savaşçı izle fox tv savaşçı yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

İlginizi Çekebilir

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Diziye böyle veda etti!

Diziye böyle veda etti!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Survivor'dan beklenen ilk tanıtım yayınlandı! Ünlüler takımına soğuk duş

Survivor'dan beklenen ilk tanıtım yayınlandı! Ünlüler takımına soğuk duş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 35. yeni bölüm izle: Nazlı ve Çaylak kurtulacak mı? (Star TV)

Söz 35. yeni bölüm izle: Nazlı ve Çaylak kurtulacak mı? (Star TV)

Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Bamsı, Turgut'u öldürdü mü? (Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Bamsı, Turgut'u öldürdü mü? (Diriliş Ertuğrul 107. son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle: Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm izle: Aslı, abisi Cem'i kurtarabilecek mi?

Çukur 18. yeni bölüm izle: İdris Koçovalı'ya şok: Vartolu senin oğlunmuş!

Çukur 18. yeni bölüm izle: İdris Koçovalı'ya şok: Vartolu senin oğlunmuş!

'Jet Sosyete' reytingde fena çakıldı!

'Jet Sosyete' reytingde fena çakıldı!

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin yayın tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.