Savaşçı 33. son bölüm izle: Albay Kopuz yaşıyor mu? (Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 33. son bölümü yine nefesleri kesti. Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Savaşçı son bölüm final sahnesi ile izleyenleri televizyon başına kilitledi. Galip kurtuldu mu diye merak edilirken son sahnede Albay Kopuz'a yapılan pusu, arabasının taranması, Çiğdem'in alevlerin arasına Aybala'yı kurtarmak için dalması, Kürşat'ın Çiğdem için yanan eve girmesi heyecanı doruğa çıkardı. Peki Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kopuz Albay'ın durumu nedir? Çiğdem ve Kürşat, Aybala ile kurtulacak mı? İşte Savaşçı 33. son bölüm...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da olaylar hız kesmedi. Teröristlerin elinde kurtulan Galip'in durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Kılıç Timi, son anda Galip'in imdadına yetişiyorlar. Kılıç Timi Yahya Batur’dan gelen istihbaratla Galip’i kurtarmak için yola çıkmıştır. Çeto ve adamları ellerinden kaçırdıkları Galip’in izini sürerken, Galip ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir. Zamana karşı yarışan Kılıç Timi’ni hiçbir engel durduramayacak ama Emre’ye gelen bir telefon onları zor durumda bırakacaktır.