Savaşçı 33. son bölüm izle: Albay Kopuz yaşıyor mu? (Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 33. son bölümü yine nefesleri kesti. Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Savaşçı son bölüm final sahnesi ile izleyenleri televizyon başına kilitledi. Galip kurtuldu mu diye merak edilirken son sahnede Albay Kopuz'a yapılan pusu, arabasının taranması, Çiğdem'in alevlerin arasına Aybala'yı kurtarmak için dalması, Kürşat'ın Çiğdem için yanan eve girmesi heyecanı doruğa çıkardı. Peki Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kopuz Albay'ın durumu nedir? Çiğdem ve Kürşat, Aybala ile kurtulacak mı? İşte Savaşçı 33. son bölüm...
Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı’da olaylar hız kesmedi. Teröristlerin elinde kurtulan Galip'in durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Kılıç Timi, son anda Galip'in imdadına yetişiyorlar. Kılıç Timi Yahya Batur’dan gelen istihbaratla Galip’i kurtarmak için yola çıkmıştır. Çeto ve adamları ellerinden kaçırdıkları Galip’in izini sürerken, Galip ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir. Zamana karşı yarışan Kılıç Timi’ni hiçbir engel durduramayacak ama Emre’ye gelen bir telefon onları zor durumda bırakacaktır.
Kılıç Timi yine tam zamanında yetişiyor! #kılıçtimi pic.twitter.com/jzutabySjT— Savaşçı (@savascifox) 25 Şubat 2018
Diğer tarafta Pia, eski kocası Kuzgun’un gerçek yüzünü görür ve hayatının en büyük acısını yaşar. Kuzgun ise Albay Kopuz’u Pia’nın gözleri önünde ortadan kaldırmaya kararlıdır ve bu planı için hazırlıklara başlar. Kopuz Albay Kuzgun tuzağına doğru ilerlerken, Kılıç Timi de kırsalda Çeto ve adamlarının saldırısı altında kalacaktır.
Albay Kopuz’un arabası kurşun yağmuruna tutuluyor! Haftaya görüşmek üzere… #kılıçtimi @savascifox pic.twitter.com/8PGj5EjKh0— FOX (@FOXTurkiye) 25 Şubat 2018
Diğer taraftan köylülerin merakla aradıkları Aybala yanan evin içinde kalmıştır. Çiğdem Teğmen farkeder farketmez alevlerin arasına dalar. Çiğdem'in yangının içine girdiği haberini alan Kürşat da peşinden eve girer ve onları aramaya başlar. Dışarıda ise Haydar Yüzbaşı, Bozok Yüzbaşı'yı onların arkasında girmesin diye tutmaya çalışmaktadır.
Aybala ve onu kurtarmaya çalışan Çiğdem Teğmen yanan evde mahsur kalıyor. #kılıçtimi pic.twitter.com/QVnXvN37pg— Savaşçı (@savascifox) 25 Şubat 2018
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı son bölümü izleyenler, şimdiden 34. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Savaşçı son bölümde Kuzgun'un kurduğu pusu sonrasında Albay Kopuz'un durumu ne oldu merak edilmeye başlandı. Arabası takla atan İbrahim Albay sağ çıkabilecek mi? Çiğdem, Kürşat ve Aybala, yangından kurtulabilecek mi? Savaşçı 34. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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