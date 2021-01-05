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Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler?

05.01.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Savaşçı 5. sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler?

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX'un fenomen dizisi 'Savaşçı', yeni sezonuyla ve yeni eklenen oyuncularıyla, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”nın yeni sezon çekimleri önümüzdeki hafta itibarıyla Eskişehir’de başlıyor, Kılıç Timi geri dönüyor.

SAVAŞÇI KADROSUNDA YENİ İSİMLER!

Başrollerini Sarp Levendoğlu ile Murat Serezli’nin paylaştığı dizinin kadrosuna; Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi birbirinden başarılı isimler katıldı.

Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör ve Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de kadrosunda bulunduğu dizi için geri sayım son hız devam ediyor.

Tüm zorluklara rağmen kendilerini adadıkları vatan için her şeyi feda etmeye hazır bordo bereli kahramanlar, Kılıç Timi’ne yeni katılan askerlerle yeni operasyonlar için görev başında!

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