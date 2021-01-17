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Savaşçı 5. sezondan ilk fragman yayınlandı! Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kimler?

17.01.2021 22:33 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX TV'nin dizisi Savaşçı 5. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonuyla ve yeni eklenen oyuncularıyla, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'un yanı sıra çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Peki Savaşçı ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı dizisinin yeni sezon kadrosu ve fragmanı.

Savaşçı dizisinin efsane Kılıç Timi ise yeni isimlerle geri dönüyor. Şubat ayında 5. sezonuyla çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de bulunduğu Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.
Tamer Karadağlı

SERENAY AKTAŞ DA KADROYA KATILDI

Serenay Aktaş, sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Serenay Aktaş

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı'nın yeni sezon çekimleri Eskişehir'de sürüyor.

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