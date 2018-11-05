Savaşçı 52. son bölümde duygulandıran İzmir Marşı sahnesi! Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 52. son bölümü izleyenleri ekran başıına kilitledi. Savaşçı son bölümde, Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşadı.. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçti. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası oldu. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer ve Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı dizi Savaşçı dizisindeki Türk devletlerinden gelen askerlerin eğitildiği sahne ise izleyenleri duygulandırdı. Türk Dünyası Eğitim Birliği'ni ziyaret eden Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ın izledği eğitimde, askerler İzmir Marşı'yla eğitim yaptı.

Savaşçı dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.