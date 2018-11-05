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Savaşçı 52. son bölümde duygulandıran İzmir Marşı sahnesi! Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 05.11.2018 03:01 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 52. yeni bölümüyle 4 Kasım Pazar akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Savaşçı son bölümde Türk Dünyası Eğitim Birliği'ni ziyaret eden Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ın sahnesi ise izleyenleri duygulandırdı. Türk devletlerinin askerlerinden oluşan Türk Dünyası Eğitim Birliği'ndeki askerler İzmir Marşı'yla eğitim yaptı. Peki Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı dizisi son bölümde yaşananlar...

Savaşçı 52. son bölümde duygulandıran İzmir Marşı sahnesi! Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 52. son bölümü izleyenleri ekran başıına kilitledi. Savaşçı son bölümde, Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşadı.. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçti. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası oldu. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer ve Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı dizi Savaşçı dizisindeki Türk devletlerinden gelen askerlerin eğitildiği sahne ise izleyenleri duygulandırdı. Türk Dünyası Eğitim Birliği'ni ziyaret eden Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ın izledği eğitimde, askerler İzmir Marşı'yla eğitim yaptı.

Savaşçı dizisinin 53. yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.

Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

SAVAŞÇI GENEL KONUSU NEDİR?
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar. Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

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