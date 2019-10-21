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Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi'nden Markus'a karşı imha operasyonu! Savaşçı 78. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 01:59 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 79. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fox TV'de 4. sezonuyla ekranda olan Savaşçı'nın yeni bölümünde Albay İbrahim Kopuz'u arayan Markus şoke eden bir tehditte bulunuyor. Albay Kopuz'un kızını kaçıran Markus, "Benden öyle kolay kurtulamayacaksın. Kızın için çok üzgünüm" diyor. Kılıç Timi ise Markus ve adamlarına karşı büyük bir operasyon düzenliyor. bölü İşte Savaşçı dizisi 78. yeni bölüm fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 78. bölümüyle 20 Ekim Pazar akşamı ekrana geldi. Savaşçı'nın 79. yeni bölüm fragmanı da, son bölümün ardından Fox TV tarafından yayınlandı.

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Savaşçı yeni bölümde Markus, Albay Kopuz'un kızını kaçırıyor. Kopuz Albay'ı arayan Markus kızını öldüreceğini söylüyor. Ancak Kılıç Timi bu tehditlerin ardından Markus ve adamlarına beklenmedik bir darbe vuruyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yüzbaşı Kağan Bozok komutasında bir araya gelen Kılıç Timi’nin ilk görevi, Markus’un elindeki, İlyas’ın da içinde olduğu Kartal Timi’ni kurtarmaktır. Kılıç Timi, Kopuz Albay’ın planıyla adım adım hedefe yürürken, terörist ele başı Markus’un kafasına silah dayadığı Başçavuş Ali Çekiç için, zaman tükenmiştir. Astsubay İlyas, Ali Başçavuşu kurtarmak için çareler ararken, Kılıç Timi’nin hamlesi işe yarayacak mıdır?

Diğer taraftan karargahta herkesi şok eden bir gelişme yaşanır. Kopuz Albay’ın dikkatini çeken bir detay, Kutalmış Paşa’nın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Kopuz Albay hemen harekete geçerken, şimdi Ankara’da da zamana karşı bir yarış başlamıştır.

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