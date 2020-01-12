MAGAZİN
  4. Savaşçı 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Komutanım bu açıkça savaş ilanı demek" Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Komutanım bu açıkça savaş ilanı demek" Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 12.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin merakla beklenen 89. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi de belli oldu. Savaşçı'nın yeni bölümünde Kutalmış Paşa'nın hazırladığı 250 kişilik tim düşmana karşı harekete geçiyor. Savaşçı'da Kağan Bozok'un 'Komutanım bu açıkça savaş ilanı demek' sözleri dikkat çekiyor. Peki Savaşçı 89. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Savaşçı yeni bölüm tarihi ve çarpıcı fragman.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 89. bölümüyle 19 Ocak Pazar akşamı ekranda olacak. Yeni yılla birlikte ekranlara iki hafta ara veren Savaşçı'nın yeni bölümü nefesleri kesecek.

Düşman hattında kalan timi kurtarmak için operasyon planı yapan Kutalmış Paşa, 250 kişilik birliğin hazırlanması emrini veriyor. Kutalmış Paşa'nın "Alanda kalan timimizi kurtarmak ve tüm düşman unsurlarını yok etmek için 250 kişilik tim hazırlayacaksınız. Onlar savaş istiyorlarsa savaş, kan istiyorlar kan alacaklar. Çakal gibi davrananlar çakal gibi
ölmeyi göze alacaklar. Hazırda bekleyeceksiniz. Emir geldiğinde yıldırım gibi helikopterlere bineceksiniz" sözleri dikkat çekiyor.
Bozok Yüzbaşı'nın ise "Komutanım bu savaş demek" sözlerine Kopuz Albay "Evet" diyerek yanıt veriyor. Paşa'nın emriyle harekete geçen 250 kişilik özel birlik düşman ile çatışmaya giriyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker.
Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Birce Akalay yeni rolüyle şaşırtacakBirce Akalay yeni rolüyle şaşırtacak
Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor!Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı, savaşçı, savaşçı yeni bölüm ne zaman, savaşçı fragman,

En Çok Okunan Haberler

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

Kanada'da nükleer santralde verilen 'acil durum' uyarısıyla ilgili yeni gelişme!

İran’daki protestolarda şaşırtan an! ABD ve İsrail bayrakları...

İran’daki protestolarda şaşırtan an! ABD ve İsrail bayrakları...

Korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

Korkunç olay! Önce bıçağın üstüne düştüğünü söyledi sonra itiraf etti

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birce Akalay Babil dizisinde hangi rolde oynuyor? Babil konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Birce Akalay yeni rolüyle şaşırtacak

Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor! Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte konusu ve oyuncuları

Ramo ve Sibel'in aşkla imtihanı başlıyor!

Çukur 83. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Çağatay savaşı mı başlıyor? Çukur yeni bölüm bu hafta var mı?

Çukur'dan bomba fragman! Yeni savaş başlıyor

Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?

Kleopatra sorusu merak edildi! İşte yanıtı

Ramo 1. bölümden internete özel fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor? İşte set fotoğrafları

Çukur'u aratmayacak! İşte iddialı diziden özel fragman

Kadın dizisi bitiyor mu? Fox TV duyurdu! Kadın final bölümü ne zaman?

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.