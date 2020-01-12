Savaşçı 89. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Komutanım bu açıkça savaş ilanı demek" Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

Düşman hattında kalan timi kurtarmak için operasyon planı yapan Kutalmış Paşa, 250 kişilik birliğin hazırlanması emrini veriyor. Kutalmış Paşa'nın "Alanda kalan timimizi kurtarmak ve tüm düşman unsurlarını yok etmek için 250 kişilik tim hazırlayacaksınız. Onlar savaş istiyorlarsa savaş, kan istiyorlar kan alacaklar. Çakal gibi davrananlar çakal gibi ölmeyi göze alacaklar. Hazırda bekleyeceksiniz. Emir geldiğinde yıldırım gibi helikopterlere bineceksiniz" sözleri dikkat çekiyor. Bozok Yüzbaşı'nın ise "Komutanım bu savaş demek" sözlerine Kopuz Albay "Evet" diyerek yanıt veriyor. Paşa'nın emriyle harekete geçen 250 kişilik özel birlik düşman ile çatışmaya giriyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker.

Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.



