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Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kopuz Albay görevden alınıyor! Savaşçı 98. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2020 02:19 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 99. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 4. sezonuyla ekranlarda olan Savaşçı'nın son bölümüne Kopuz Albay'ın yıllar önce ailesini öldüren teröristten intikam alma planı damga vurdu. Savaşçı yeni bölümde ise Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınıyor. İşte Savaşçı 99. yeni bölüm fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi, 20 Eylül Pazar ekrana gelen 98. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinin 27 Eylül Pazar ekrana gelecek olan 99. yeni bölümünden de ilk fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanında Kopuz Albay, görevden uzaklaştırılıyor.

Savaşçı_98 (1)

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay’ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer.

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Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan’ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay’ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir.

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