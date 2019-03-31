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Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fox TV 31 Mart Pazar yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 31.03.2019 02:01 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen asker dizisi Savaşçı'nın 69. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki Savaşçı yeni bölüm bu akşam var mı? Son bölümde Kılıç Timi, Çiğdem Teğmen için harekete geçmişti. Kağan ve Haydar, Çiğdem'i sağ salim getirmek için canlarını hiçe saymıştı. Finalde ölümle burun buruna gelen Haydar ve Kağan'na ne oldu? Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte Fox TV 31 Mart Pazar akşamı yayın akışı ve son bölümde yaşananlar.

Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fox TV 31 Mart Pazar yayın akışı

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 69. yeni bölümü 31 Mart Pazar akşamı ekrana gelmeyecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Fox TV ekranlarında Pazar akşamı İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın sunacağı özel seçim yayını ekranda olacak. Savaşçı'nın 69. yeni bölümü ise 7 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox ekranlarında olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kılıç Timi soydaşlarımızı Lazar ve Velid’e vermemek için canını ortaya koyarken, diğer tarafta teröristlerin Çiğdem’in asker olduğunu anlaması, Çiğdem Teğmen’i ölümle burun buruna getirir. Fakat Çiğdem için önemli olan tek şey çocuk Kürşat’ın teröristlerin elinden kurtarılmasıdır.

Diğer tarafta ise Murat, Elsa ve Melik’le ilgili bilgi toplamak için kendini riske atar ve ölümle burun buruna gelir. Kopuz Albay kardeşi Murat’ı kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Çiğdem Teğmen’le irtibatın kesildiği haberi karargahta gerilime sebep olur. Kılıç Timi bir yandan soydaşlarımızı korumak diğer yandan da Çiğdem’in akibetini öğrenmek için acele etmek zorundadır. Fakat Kağan ve Haydar’ın verdiği karar, hem Kopuz Albay’ı hem de Kılıç Timi’ni zor bir tercihle karşı karşıya bırakır.


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