Savaşçı bu akşam var mı? Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Fox TV 31 Mart Pazar yayın akışı

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Kılıç Timi soydaşlarımızı Lazar ve Velid’e vermemek için canını ortaya koyarken, diğer tarafta teröristlerin Çiğdem’in asker olduğunu anlaması, Çiğdem Teğmen’i ölümle burun buruna getirir. Fakat Çiğdem için önemli olan tek şey çocuk Kürşat’ın teröristlerin elinden kurtarılmasıdır.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Fox TV ekranlarında Pazar akşamı İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın sunacağı özel seçim yayını ekranda olacak. Savaşçı'nın 69. yeni bölümü ise 7 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde Fox ekranlarında olacak.

Diğer tarafta ise Murat, Elsa ve Melik’le ilgili bilgi toplamak için kendini riske atar ve ölümle burun buruna gelir. Kopuz Albay kardeşi Murat’ı kurtarmak için zamana karşı yarışırken, Çiğdem Teğmen’le irtibatın kesildiği haberi karargahta gerilime sebep olur. Kılıç Timi bir yandan soydaşlarımızı korumak diğer yandan da Çiğdem’in akibetini öğrenmek için acele etmek zorundadır. Fakat Kağan ve Haydar’ın verdiği karar, hem Kopuz Albay’ı hem de Kılıç Timi’ni zor bir tercihle karşı karşıya bırakır.



