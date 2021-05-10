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Savaşçı'da Albay Oktay Göktürk'ü canlandıran Tamer Karadağlı diziden ayrılıyor!

10.05.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de 5. sezonuyla yayınlanan Savaşçı dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Savaşçı'ya yeni sezonda Albay Oktay Göktürk karakteriyle katılan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı diziye veda edecek.

Savaşçı'da Albay Oktay Göktürk'ü canlandıran Tamer Karadağlı diziden ayrılıyor!

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisine yeni sezonda Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni oyuncular katılmıştı.

Fox TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen Savaşçı'nın yeni bölümlerine, canlandırdığı Albay Oktay Göktürk karakteriyle Tamer Karadağlı damga vurdu. Karadağlı dizide aynı zamanda Kılıç Timi'nin düşmanı Uzi karakterini de canlandırdı. Ancak usta oyuncunun diziye konuk oyuncu olarak katıldığı belli oldu.

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Dizide Albay Oktay Göktürk olarak yer alan Tamer Karadağlı önümüzdeki bölümlerde diziye veda edecek.
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YENİ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Savaşçı'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Karadağlı ise yeni dizisi için Çeşme'ye gitti.

Taylan Biraderler’in yönetmenliğini yapacağı, Netflix'in yeni dizisinde Engin Günaydın ile başrol oynayacak olan Karadağlı, Çeşme'den de paylaşım yaptı.

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Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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