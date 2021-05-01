Savaşçı dizisi 103. bölümde neler oluyor? Kılıç Timi için intikam vakti!

Fox ekranlarının beğenilen dizisi Savaşçı'da Bordo Berelilerin hikayesi konu alınıyor. 5 sezondur büyük bir ilgi ile takip edilen Savaşçı dizisi bu akşam 103. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İşte, detaylar...
SAVAŞÇI 103. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…
Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.
Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.
SAVAŞÇI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.
SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt
Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz
Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk
Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli
Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı
Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe
Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas
Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç
Serenay AktaTeğmen Selcen Efe
Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış
Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk
Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç
Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt
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