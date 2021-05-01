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Savaşçı dizisi 103. bölümde neler oluyor? Kılıç Timi için intikam vakti!

01.05.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Savaşçı dizisi 103. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisinin fragmanının ardından yeni bölüm izleyeneler tarafından merakla bekleniyor.

Savaşçı dizisi 103. bölümde neler oluyor? Kılıç Timi için intikam vakti!

Fox ekranlarının beğenilen dizisi Savaşçı'da Bordo Berelilerin hikayesi konu alınıyor. 5 sezondur büyük bir ilgi ile takip edilen Savaşçı dizisi bu akşam 103. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İşte, detaylar...

SAVAŞÇI 103. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin peşine düşen Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşler ve olayların seyri hiç beklenmedik şekilde gelişir…

Bu arada Türk Özel Kuvvetleri’nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk’le ilgili önemli bir haber karargaha bomba gibi düşer. General Ahmet Kutalmış, Albay İbrahim Kopuz ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmakta güçlük çekse de, sonrasında gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır. Gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Kopuz Albay, Kılıç Timi’ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Ancak hedefleri Türk Devletleri’ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.

Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa ilerlerken, bir kez daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.

Ekran Resmi 2021-05-01 19.15.14

SAVAŞÇI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.

Ekran Resmi 2021-05-01 19.17.27

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt

Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz

Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk

Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli

Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı

Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe

Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas

Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç

Serenay AktaTeğmen Selcen Efe

Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış

Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk

Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç

Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt

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Anahtar Kelimeler:
FOX Savaşçı dizisi
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