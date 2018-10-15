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Savaşçı dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türk Dünyası Kurultayı'na bombalı saldırı mı yapılacak?

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2018 01:35 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı dizisi 50. son bölümün ekrana gelmesinin hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında şok bir gelişme yaşandı. Kaan Bozok'tan Türk Dünyası Kurultayı'na bombalı saldırı yapılması istendi. Türk devletlerinin bir araya gelerek ordu kurma çalışmalarına karşı saldırı girişimi yapılırken, Kopuz Albay toplantı salonuna giren Kaan Bozok'u görünce şoke oldu. İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanı...

Savaşçı dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Türk Dünyası Kurultayı'na bombalı saldırı mı yapılacak?

Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 14 Ekim Pazar akşamı 50. son bölümüyle ekranlara geldi. Savaşçı son bölümde, Kaan Bozok'un vurduğu Türk askerleri olmadığı ortaya çıkarken, Kopuz Albay ise Kaan Bozok'la ilgili gerçeklerin peşine düştü.

Kılıç Timi helikopterde 3 Türk askerinin Azerbaycan’da suikaste uğradığı haberini alırlar. Kaan Yüzbaşının da tekrar öldürüldüğünü duyunca çok şaşırırlar. Kaan Yüzbaşı yeni görevi için harekete geçer.

Kaan Bozok’un arkadaşlarına yaptığı suikast sonrasında Halil Albay, olanı biteni öğrenmek için dışarı çıkmak ister. Azeri subay müsade etmez. Ancak zorla dışarı çıktığında neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Acı gerçeği Teğmen Çiğdem Halil Albay’a haykırır. Emre, Serdar ve Haydar vurulmuştur. Bu arada Cevher Albay, durumu soran Halil Albay’a neler olduğunu anlatır. Aslında askerleri vurulmamıştır. Cevher Albay ısrarlı sorular karşısında ser verip sır vermez. Vurulan 3 kişi aslında Cevher Albay’a suikast yapmak için gönderilmiş kişilerdir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Yüzbaşı Bahtiyar’ın engellemelerine rağmen Haydar, Serdar ve Emre’nin vurulmuş olduklarını görünce büyük şok yaşarlar. Suikastlerin Kağan’la ilgisi olduğundan şüphelenen Albay Kopuz, olayın izini sürmeye başlar.

Kağan ise Leyla’ya neler yapabileceğini göstermiştir. Leyla’nın Kağan’la ilgili şüpheleri devam ederken, Karon Kağan’a yeni bir görev verir. Karon’a ulaşmak için işi kabul eden Kağan beklenmedik gelişmelerle karşı karşıya kalırken, Albay Kopuz şüphelerinde haklı mı çıkacaktır?

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