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Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Astsubay Bektaş'ın kardeşi Alper şehit mi oluyor?

22.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Savaşçı, her Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması her iki tarafa da oldukça büyük bir şok yaşatmıştı. Peki Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Astsubay Bektaş'ın kardeşi Alper şehit mi oluyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Savaşçı, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Göktürk Albay’ın Uzi’yle karşılaşması her iki tarafa da oldukça büyük bir şok yaşatmıştı. Peki Savaşçı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI (106. BÖLÜM)

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (106. BÖLÜM)

Savaşçı'nın yeni bölümünde Gündüz Göktürk’e meydan okumak amacıyla ikinci defa karşısına çıkan Mösyö, yaptığı bu sürpriz hamlesiyle amacına ulaşmak istese de işler planladığı gibi gitmeyecektir. Öte yandan, Astsubay Bektaş Subaşı’nın, vatani görevini yapmakta olan kardeşi Alper’den aldığı şüpheli bir haber, karargahta korku ve endişeye yol açar. Kopuz Albay Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken Asteğmen Alper’le irtibat kesilmiştir ve akıbeti ise belirsizliğini korumaktadır. Bölgedeki büyük çaplı arama faaliyetlerine katılan Kılıç Timi, Alper’e ait olan bazı izler bulur. Fakat bu izler Yüzbaşı Haydar’ı önemli bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır. O Mehmetçik’i bulmadan asla geri dönmek istemeyen Yörük Haydar, Kılıç Timi’yle beraber, bir defa daha kılıcın keskin ucunda yürümeyi göze alacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
FOX Savaşçı dizisi
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