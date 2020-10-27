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Savaşçı dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yapımcıdan Savaşçı 5. sezon açıklaması

27.10.2020 23:23 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yapımcıdan Savaşçı 5. sezon açıklaması

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın akıbeti belli oldu. Son olarak 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı daha sonra ise ekrana ara vermişti. Savaşçı'nın 100. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Savaşçı'nın yapımcısı Limon Film ise yeni sezonu duyurdu.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. Savaşçı'nın yayın günü olan pazar akşamları ise Fox TV'nin yayın akışında Öğretmen dizisi yer almaya başladı.

Savaşçı'nın Mart ayı öncesi çekilen 3 stok bölümü geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yeni sezon çekimleri henüz başlamayan Savaşçı'nın akıbeti 5 sezondur diziyi takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
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Limon Film ise sosyal medya hesabından Savaşçı'nın 5. sezonuyla ilgili paylaşım yaptı. Limon Film, "5. sezon yeni bölümleriyle yakında" notuyla özel bir video paylaştı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar akşamı 99. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.
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Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

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Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.

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