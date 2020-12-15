Savaşçı dizisine bomba transfer! Tamer Karadağlı Göktürk Albay rolüyle Savaşçı'ya katıldı

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisine Göktürk Albay karakteri ile katıldığını sevenlerine duyurdu.

Ünlü oyuncu, 'Göktürk Albay geliyor... Bekleyin...' notunu düştüğü paylaşımı ile Fox TV'nin fenomen dizisi Savaşçı kadrosuna katıldığını açıkladı.



Başarılı oyuncunun bu haberi sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.

BERK OKTAY AYRILMIŞTI!

Fox TV'de son olarak geçtiğimiz Eylül ayında 99. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı'nın kadrosunda değişiklik yaşanmıştı. Dizide Kağan Bozok rolünü canlandıran Berk Oktay yeni sezon öncesinde diziden ayrılmış ve Yasak Elma'nın kadrosuna katılmıştı.

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği, Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Süleyman Çobanoğluna ait olan ve başrollerini Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi ise henüz açıklanmadı.

