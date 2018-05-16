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Savaşçı dizisine Lesli Karavil de katıldı

SAVAŞÇI HABERLERİ  | 16.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan, Bordo Bereliler'in hikayesinin anlatıldığı Savaşçı dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Savaşçı dizisine Lesli Karavil de katıldı

Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Doğa Ümit Karacan’nın yaptığı 'Savaşçı' dizisine Lesli Karavil de katıldı.

Oyuncu Lesli Karavil, 20 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 45'inci bölüm itibarıyla 'Savaşçı' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat verecek.

Yeni rolüyle ilgili çalışmalarına başlayan Lesli Karavil, dizide sonunu düşünmeden yaptığı eylemlerden dolayı kontrol edilmesi zor bir kişilik ve acımasız karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

Lesli Karavil

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Lesli Karavil savaşçı

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