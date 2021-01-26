Savaşçı dizisinin 5. sezon çekimleri başladı! Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Savaşçı'nın yeni oyuncu kadrosu

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı” dizisinin 5.sezon çekimleri geçtiğimiz gün Eskişehir’de başladı.

Setin ilk günü oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı çekimlerde yer aldı. Set aralarında bol bol sohbet edip özlem gideren oyuncular, karargahı ve set ortamında olmayı özlediklerini dile getirdiler.

Çekimleri son hız devam eden ve büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.





