Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Savaşçı uzun bir aranın ardından sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda dikkat çeken isimler arasında görülen Tamer Karadağlı'nın ardından, diziyi yakından takip edenler Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte, merakla beklenen o sorular hakkında tüm detaylar...

SAVAŞÇI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bordo Bereli'lerin hikayesinin anlatıldığı Savaşçı dizisi merakla bekleniyor. Beşinci sezonu ile Fox ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak olan dizinin Nisan ayında ekranlarda olması bekleniyor.

**SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte, Savaşçı dizisi beşinci sezon oyuncu kadrosu:

Sarp Levendoğlu,

Murat Serezli,

Tamer Karadağlı,

Ekin Mert Daymaz,

Erkan Meriç,

Anıl Tetik,

Ali Tarık Fındık,

Serkan Kuru,

Serenay Aktaş,

Ersin Olgaç,

Serhat Nalbantoğlu,

Elit Andaç Çam,

Şahverdi Ali Eren,

Esma Soysal,

Yiğit Anıl Dinkçi,

Feyza Sevil Güngör,

Güneş Zavrak,

Ediz Hun,

Alp Öyken,

Zerrin Sümer

İŞTE SAVAŞÇI DİZİSİNİN MERAKLA BEKLENEN FRAGMANI



