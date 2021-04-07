Savaşçı neden başlamıyor? Savaşçı ne zaman başlayacak?

FOX TV’nin en beğenilen dizilerinden olan Savaşçı’nın edinilen bilgiler ışığında çekimlerinin halen devam ettiği biliniyor. Dizinin oyuncularından Tamer Karadağlı ise dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kanala sitem minvalinde bir video yayınladı. 2021 Nisan ayının gelmesi ile beraber, dizi oyuncuları ve izleyenler dizinin hala ne zaman yayınlanacağını bilmiyor.

SAVAŞÇI NEDEN BAŞLAMIYOR?

Savaşçı dizisinin oyuncularından olan Tamer Karadağlı dün sosyal medyada dizi ile ilgili yaptığı bir paylaşımda dizinin 17 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Paylaşım sonrası FOX TV’den uyarı alan ve paylaşımını silen Karadağlı, bu konu ile ilgili bir video yayınladı.

Tamer Karadağlı yayınladığı videoda;

“Biraz önce yaptığım paylaşımı kaldırmak zorunda kaldım çünkü FOX TV haberi kendisi vermek istiyormuş. Biz çekimlerimizi yapıyoruz ancak FOX TV hala bir gün veremedi. Başlayacağı tarihi de biz değil FOX TV kendisi resmi olarak açıklayacak. Ancak ayın 17’si de olmayabilir çünkü hala kesin bir şey yok. Ben de paylaşımımı bu sebeple kaldırmak zorunda kaldım.” İfadelerini kullandı.