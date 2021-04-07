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Savaşçı neden başlamıyor? Savaşçı ne zaman başlayacak?

07.04.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen Savaşçı dizisinin başrollerinde Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Tamer Karadağlı gibi oyuncular yer alıyor. Bu yıl yeni sezon bölümleri ile ekranlarda yer almayan Savaşçı dizisi için açıklama kanal tarafından yapıldı. FOX TV’de her gün farklı bir dizi yayınlanmasından dolayı Savaşçı dizisini yayına alamadıklarını dile getiren FOX, dizinin sevenlerini üzdü. Dizinin ise yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı hala belli değil.

Savaşçı neden başlamıyor? Savaşçı ne zaman başlayacak?

FOX TV’nin en beğenilen dizilerinden olan Savaşçı’nın edinilen bilgiler ışığında çekimlerinin halen devam ettiği biliniyor. Dizinin oyuncularından Tamer Karadağlı ise dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kanala sitem minvalinde bir video yayınladı. 2021 Nisan ayının gelmesi ile beraber, dizi oyuncuları ve izleyenler dizinin hala ne zaman yayınlanacağını bilmiyor.

SAVAŞÇI NEDEN BAŞLAMIYOR?

Savaşçı dizisinin oyuncularından olan Tamer Karadağlı dün sosyal medyada dizi ile ilgili yaptığı bir paylaşımda dizinin 17 Nisan’da başlayacağını açıkladı. Paylaşım sonrası FOX TV’den uyarı alan ve paylaşımını silen Karadağlı, bu konu ile ilgili bir video yayınladı.
Tamer Karadağlı yayınladığı videoda;

“Biraz önce yaptığım paylaşımı kaldırmak zorunda kaldım çünkü FOX TV haberi kendisi vermek istiyormuş. Biz çekimlerimizi yapıyoruz ancak FOX TV hala bir gün veremedi. Başlayacağı tarihi de biz değil FOX TV kendisi resmi olarak açıklayacak. Ancak ayın 17’si de olmayabilir çünkü hala kesin bir şey yok. Ben de paylaşımımı bu sebeple kaldırmak zorunda kaldım.” İfadelerini kullandı.

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SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin final yapacak olması, dizinin Savaşçı’yı ekranlara alabilmek için bitirildiği de gelen iddialar arasında yer alıyor. Bu sebeple Savaşçı dizisinin Sen Çal Kapımı dizisinin final vermesinin hemen ardından ekranlara geleceği tahmin ediliyor.

Şu ana kadar FOX TV’nin yayınlanan diziler içerisinde en az izlenen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı’nın yaz aylarındaki izlenme oranlarından geri kalması az da olsa Savaşçı için umutların yeşermesine neden oldu.

Cumartesi günleri ekranlara gelmesi beklenen Savaşçı dizisinin Gönül Dağı ve Kardeşlerim ile yarışması bekleniyor.

  1. sezon ile yeniden geri dönüş sinyalleri veren Savaşçı dizisi Eskişehir’de çekimlere başlamış ancak bir türlü istenen o yayın tarihi gelmemişti.

SAVAŞÇI TANITIM

SAVAŞÇI İKİNCİ TANITIM


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Anahtar Kelimeler:
Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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