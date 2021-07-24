SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu

Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu

24.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Tokyo'da farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşlerin, oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.

Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyat açılışında buluştu

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu'nun, dün gerçekleştirilen oyunlarının açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.

Olimpiyatlarda Suriye adına yarışacak triatlet Muhammed Masu ile Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'nda yer alan yüzücü Alaa Masu'nun açılış töreninde çekilen kucaklaşma fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Halep kentinde büyüyen 2000 doğumlu Alaa Masu, iç savaş nedeniyle 2015 yılından ülkesinden ayrıldı ve uzun bir yolculuğun ardından Almanya'ya yerleşti. Yüzme antrenörü bir babanın oğlu olan Alaa, Almanya'da yeniden yüzmeye başladı ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

Çalışmalarını sürdürdüğü stat antrenman yaptığı sırada bombalanan ve hazırlıklarını Hollanda ve Almanya'da sürdüren 28 yaşındaki triatlet Muhammed Masu ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sitesinde yer alan açıklamasında, "Ailemi, arkadaşlarımı, evimi, her şeyimi kaybettim, hayata sıfırdan başladım. Hollanda'da mülteci kampına ulaştığım ikinci gün yine koşuyordum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pierluigi Gollini Tottenham'daPierluigi Gollini Tottenham'da
PARTNERHadise ve Mehmet Dinçerler tatilde! Aşıkların son durağı MeksikaHadise ve Mehmet Dinçerler tatilde! Aşıkların son durağı Meksika
'Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz''Tokyo'ya tarih yazmaya gidiyoruz'
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

KDK'dan "joker işçi" için emsal "kadro" kararı

KDK'dan "joker işçi" için emsal "kadro" kararı

Gram ve çeyrek altında son durum

Gram ve çeyrek altında son durum

Ev kadınına emeklilik fırsatı!

Ev kadınına emeklilik fırsatı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Fatih Terim'den transfer açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.