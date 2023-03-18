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'Savcılar soruşturma başlatmalı!' Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor' sözleri tartışılmaya devam ediyor...

18.03.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşmiş ve İspanya'daki ilk maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Kadıköy'deki rövanşı 1-0 kazanmasına rağmen skoru eşitleyemeyen sarı - lacivertliler, organizasyona veda etmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Spor yazarı Levent Tüzemen'den konuya ilişkin yorumlar geldi.

'Savcılar soruşturma başlatmalı!' Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor' sözleri tartışılmaya devam ediyor...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe; İspanya'daki ilk maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmış, Kadıköy'deki rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etmişti. Sarı - lacivertli teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları gündeme damgasını vurmuştu.

Türkiye'de maçların masabaşında kazanıldığını iddia eden Jesus, "Türkiye'de 3 kupa var, 2'sinde devam ediyoruz. Ligde yeniden lider olabileceğimize, kupayı da kazanabileceğimize inanıyoruz. Ancak bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok. Maçlar sahada kazanılmıyor, kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum. Ligi kim kazanırsa kazansın söylüyorum, ben maçların sahada kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Bana göre ilk 4 takımın playoff oynaması gerekiyordu. Bu benim fikrim. Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil." demişti.

Bu sözler sonrasında Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen, Portekizli çalıştırıcının açıklamasıyla ilgili savcıları göreve çağırdı.

İşte Tüzemen'in yorumları;

"SAVCILAR SORUŞTURMA BAŞLATMALI"

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"Jesus'un, "Maçlar sahada kazanılmıyor" söylemi konusunda öncelikle TFF, gerekirse 6222 sayılı yasa gereği savcılar bir soruşturma başlatmalı. Ne oldu da Jesus bunları söyledi? Jesus, ekim ayında ligi kaliteli bulduğu dönemde Fenerbahçe 23 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu, G.Saray ise 18 puanla 8. sıradaydı. Neden şimdi Jesus, böyle bir yorumda bulundu?

"TÜRK FUTBOLU ADINA HANDİKAP"

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"Başarısızlığını kamufle etmek için ligi mi karalıyor ya da başka bir hesap mı var? Galatasaray 5 puanlık farkı kapatmış, bay haftasında elde edilen puanı çıkarıyorum, Jesus'un Fenerbahçesi, G.Saray'ın önünde 11 puan kaybetmiş. Üstelik Jesus'un bu söylemi bir UEFA organizasyonunda dile getirmesi Türk futbolu adına büyük handikaptır."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ TÜRKİYE'DEN GİDERSE..."

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"Yarın UEFA, Jesus'un sözlerini örnek gösterip Türkiye ligi hakkında soruşturma başlatır, hatta iş Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınmasına kadar giderse Portekizli hoca, Türk futboluna ciddi bir zarar vermiş olarak ülkesine geri döner."

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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Portekizli teknik direktörün 'Süper Lig'in sportif gerçekçiliği yok' sözlerine sert tepki gösteren Okan Buruk, "Ligle ilgili sözleri çok anlamadım. Her hafta maçlar oynanıyor, herkes birbirini yeniyor. Kaliteli bir ligimiz var. Bunu özellikle buraya gelen oyuncular söylüyor. Hem ligi hem ülkeyi seviyorlar. Bu kalite dünyanın birçok yerinde yok. Ülke futbolumuzun, ülkemizin aşağılanması gerçekten canımızı sıkıyor. Bizi Premier Lig'le karşılaştırıyorsanız tabii ki farklı. Ancak Premier Lig'i görmemiş bir insanın bizi karşılaştırması saçma olur. Buraya gelen futbolcular bize saygı duyuyor, bu saygının devam etmesini istiyorum. Buraya gelen herkes buradan mutlu şekilde ayrılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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