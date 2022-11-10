SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Savcılık soruşturma başlattı! Galatasaray Kulübü karıştı... Hırsız var

Savcılık soruşturma başlattı! Galatasaray Kulübü karıştı... Hırsız var

10.11.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nde hırsızlık şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sponsor firma tarafından, futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak, iddianame hazırlandı. İşte detaylar...

Savcılık soruşturma başlattı! Galatasaray Kulübü karıştı... Hırsız var

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sponsor firma tarafından Galatasaray Spor Kulübü'ne, futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak, iddianame hazırlandı.

2 bin 443 adet forma, çorap, şort gibi özel ürünleri çalıp, ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 4'ü kulüpte görevli, 6 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

17 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

gs-Xv3V_cover (1)

Galatasaray Akademisi sorumlusu, şoför, çamaşırhane çalışanı ile masörün de aralarında olduğu şüpheliler hakkında, 'Zincirleme şekilde bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

WDfo8_1668083389_4861

Galatasaray Futbol A Takımı'nın 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar, sponsor firma tarafından; futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2 bin 443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

345

Toplam değeri 25 bin 487 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte; şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişi ile onlarla bağlantılı 2 şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin şüpheliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

0

Şüphelilerden Buğra Fatih Ünsal ifadesinde, müşterileri arasında GS'li futbolcular da olan berber Yılmaz Yanık isimli şüpheliden, onun aracılığıyla tanıştığı Kulüpte akademi sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat'tan ürünleri aldığını söyledi. Kendisinin koleksiyoner olduğunu söyleyen şüpheli Ünsal, İbrahim ve Yılmaz isimli güvenlik görevlilerinden de ürün satın aldığını anlattı.

FORMALAR İNTERNET ORTAMINDA SATIŞA ÇIKARILMIŞ

Şüpheli Yılmaz Yanık ispe, Buğra Fatih Ünsal'a 3-5 adet tişört sattığını, bunları da kendisine şüpheli Gürsel Polat’ın getirdiğini, hırsızlık yapmadığını ileri sürdü.

Kulüpte şoför olarak çalışan şüpheli Ahmet Kör ise, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde her görevliye kullanılması için birer takım halinde malzeme verildiğini, kendisine ait olan bu ürünleri internet ortamında satışa çıkardığını belirterek, kulübe ait malzemeleri çıkarmadığını dile getirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındıWanda Nara deliye döndü! İşte Icardi'nin Türk sevgilisi... Apar topar İstanbul'a taşındı
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, hem üzüldü hem de sevindi!
'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!''Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu!

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Vedat Muriqi tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen oyuncu yok...

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Galatasaray'da deprem! Yunus Akgün'ün son talebi yönetimi şoke etti

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.