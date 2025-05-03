Savino Del Bene'nin Sırp oyuncusu Maja Ognjenovic'dan Vakıfbank maçı sonrası açıklama!

Ognjenovic, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

VakıfBank gibi bir takıma karşı böyle net bir skorla kazanmayı beklemediklerini belirten tecrübeli pasör, "VakıfBank, herkesin kazanmasını beklediği bir takım. Dörtlü Final'de neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Birkaç gün önce Sultanlar Ligi şampiyonu oldular. Bu yüzden muhtemelen dinlenmeye, maça hazırlanmaya vakitleri yoktu. Bizim durumumuz tamamen farklıydı. Milano'ya karşı birkaç hafta önce kaybettiğimizde kalan zamanımızı Şampiyonlar Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanmak için kullandık. Maçın başından itibaren iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Markova ve Van Ryk, VakıfBank'ın kilit oyuncuları. Onları durdurmamız gerekiyordu. Bu, benim için bir sürpriz değildi. Çok iyi hissediyorum. Umarım yarın, bugünkü gibi bir iş çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"FİNAL MAÇI ZORLU OLACAK"

Yarın bir diğer İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco ile karşılaşacakları final müsabakasının kolay olmayacağını söyleyen Ognjenovic, "Herkes onların Fenerbahçe, VakıfBank gibi iyi bir takım olduğunu biliyor. Dünyadaki en iyi takım olabilirler, nasıl kazanacaklarını biliyorlar. 8 kez üst üste İtalya Ligi şampiyonu oldular, birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da var. Bu yüzden final maçı zorlu olacak. Imoco'nun çok iyi oyuncuları var ancak finalde asla ne olacağını bilemezsiniz. Hala inancım tam. Kaybettiğim iki finalden sonra asla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamam diye düşünüyordum ama yarın göreceğiz." diye konuştu.

Şampiyonluğa ulaşmanın en büyük hayali olduğunu kaydeden 40 yaşındaki oyuncu, "İki yıl sonra İstanbul'da oynamak beni çok duygulandırıyor. İstanbul benim ikinci evim ve her zaman kalbimde olacak." diyerek sözlerini noktaladı.