Savunmaya Premier Lig'den takviye

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Göztepe, savunma hattında yaşadığı sorunu Ocak ayında yapacağı takviye ile çözecek. İleri uçtaki sıkıntıya çözüm bulmak için Oumar Niasse'yi gündemine alan Göz-Göz, aradığı stoperi de Yeni Zelanda'da buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Premier Lig'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı Winston Reid'i gündemine aldı. Savunmada banko forma giyen stoper Dino'nun partnerini bir türlü bulamayan Göztepe, 33 yaşındaki oyuncunun transferiyle soruna çözüm bulmak istiyor.

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Şu an boşta olan ve uzun süredir kulüp bulamayan Winston Reid'in de yeni bir çıkış için Göztepe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcu için maliyet araştırmasına başladığı ileri sürüldü. Yeni Zelanda doğumlu Reid, futbol hayatına Danimarka ekibi Midtjylland'da başlarken Amerika'da Sporting KC ve İngiltere'de de Brentford forması da giydi.

25 MAÇTA GÖREV ALDI

Danimarka'nin genç milli takımlarında forma giyen Reid, Yeni Zelanda A Milli Takımı'nı tercih etti. Ülkesi adına 25 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki savunmacı fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

