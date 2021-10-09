SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Savunmaya Premier Lig'den takviye

Savunmaya Premier Lig'den takviye

09.10.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Yönetimi son olarak İngiltere'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı stoper Winston Reid için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Savunmaya Premier Lig'den takviye

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Göztepe, savunma hattında yaşadığı sorunu Ocak ayında yapacağı takviye ile çözecek. İleri uçtaki sıkıntıya çözüm bulmak için Oumar Niasse'yi gündemine alan Göz-Göz, aradığı stoperi de Yeni Zelanda'da buldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak Premier Lig'de West Ham forması giyen Yeni Zelandalı Winston Reid'i gündemine aldı. Savunmada banko forma giyen stoper Dino'nun partnerini bir türlü bulamayan Göztepe, 33 yaşındaki oyuncunun transferiyle soruna çözüm bulmak istiyor.

MALİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Şu an boşta olan ve uzun süredir kulüp bulamayan Winston Reid'in de yeni bir çıkış için Göztepe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında. Sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcu için maliyet araştırmasına başladığı ileri sürüldü. Yeni Zelanda doğumlu Reid, futbol hayatına Danimarka ekibi Midtjylland'da başlarken Amerika'da Sporting KC ve İngiltere'de de Brentford forması da giydi.

25 MAÇTA GÖREV ALDI

Danimarka'nin genç milli takımlarında forma giyen Reid, Yeni Zelanda A Milli Takımı'nı tercih etti. Ülkesi adına 25 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki savunmacı fileleri 1 kez sarsmayı başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçekCristiano Ronaldo davasındaki çarpıcı gerçek
Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybettiDünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybetti
Göztepe'de Tamer Tuna sesleriGöztepe'de Tamer Tuna sesleri
Anahtar Kelimeler:
Premier League Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

3 ülkeden dev işçi istihdamı! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş verecekler

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Burak Yılmaz büyük tepki çekti

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Kadıköy'de maç sonu şok! İsyan ettiler...

Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

Avrupa'da uçuyorlar, burada mı özgüven yok

Milli takımda 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Milli takımda 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Zehra Güneş'ten Ronaldo itirafı

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

Beklenen oldu! 5 yıllık imza

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

İlginç detay ortaya çıktı! Güvenlik sebebiyle...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.