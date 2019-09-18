Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Şanslı numaralar canlı yayında belli oluyor

Haftanın ortasının Sayısal Loto sonuçları için yapılacak çekilişte devir serisinin bitmesi sonrası yeni bir başlangıç yapılacak. Bu çekilişten çıkacak sonuca göre büyük ikramiye Cumartesi gününe kalacak mı yoksa bu akşam 6 tutturan olacak mı ortaya çıkacak. İşte 18 Eylül tarihli 1254’üncü Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

18 Eylül tarihli 1254’üncü Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Bu çekilişin numaralarını hemen öğrenmek istiyorsanız MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde düzenlenecek canlı çekiliş saat 21.45'ta yapılacak Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Sayısal Loto 18 Eylül çekilişi canlı yayını için tıklayınız (21.45)

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİN SONUÇLARI

Son çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 12, 15, 19 ve 26 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

