Sayısız hastalığa karşı koruyan ve vücudu temizleyen 10 besin

Diyetinize ekleyeceğiniz bu 10 yiyecek sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve organların sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Vücudunuzu zararlı maddelerden arındıran yiyeceklerin detayları ise;
LİMON
Limon, C vitamini ve diğer antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu detoksifiye eder. Düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur ve sindirim sürecini iyileştirir. Bir bardak ılık limonlu su genel sağlığınız için harikadır.
MAYDANOZ
Antienflamatuar bileşenleri ve yüksek antioksidanlar ve içerdiği flavonoidler sayesinde böbrekleri, karaciğeri ve gastrointestinal sistemi temizler.
DOMATES
C vitamini yönünden zengin olan domates, kalp sağlığını korur. Ayrıca serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan likopen açısından da güçlü bir kaynaktır.
SOĞAN
Güçlü içeriği sayesinde burun tıkanıklığını, hazımsızlığı ve astımı tedavi etme özelliğine sahiptir.
ÜZÜM
Üzüm; sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla doludur. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak 1/2 avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz idrar yoluyla vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Çok sayıda önemli besinleri içinde barındırır.
NAR
Nar; vitaminler, antioksidanlar ve lif bakımından güçlü bir besindir. Bu nedenle serbest radikallerin zarar görmesini önler, ishali rahatlatır ve vücudu temizler.
ELMA
İyi bir lif kaynağıdır ve bu sayede sindirim sistemine yardımcı olur. Aynı zamanda kolesterolü de düzenler.
ENGİNAR
Enginar sindirime yardımcı olur, vücudu temizler ve ödem atılmasını sağlar. Karaciğerin en yakın dostudur.
KEREVİZ
Kereviz güçlü bir idrar söktürücüdür. Sindirime yardımcı olur ve kan dolaşımını iyileştirir.
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