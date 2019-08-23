Sayısız hastalığa karşı koruyan ve vücudu temizleyen 10 besin

Diyetinize ekleyeceğiniz bu 10 yiyecek sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve organların sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlayabilirsiniz. Vücudunuzu zararlı maddelerden arındıran yiyeceklerin detayları ise;

LİMON



Limon, C vitamini ve diğer antioksidanlarla dolu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu detoksifiye eder. Düzenli olarak tüketildiğinde karaciğer ve safra kesesi sağlığını korur ve sindirim sürecini iyileştirir. Bir bardak ılık limonlu su genel sağlığınız için harikadır.

MAYDANOZ



Antienflamatuar bileşenleri ve yüksek antioksidanlar ve içerdiği flavonoidler sayesinde böbrekleri, karaciğeri ve gastrointestinal sistemi temizler.

DOMATES



C vitamini yönünden zengin olan domates, kalp sağlığını korur. Ayrıca serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan likopen açısından da güçlü bir kaynaktır.

SOĞAN



Güçlü içeriği sayesinde burun tıkanıklığını, hazımsızlığı ve astımı tedavi etme özelliğine sahiptir.

ÜZÜM



Üzüm; sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla doludur. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak 1/2 avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.