Sazı eline aldı 2 gol birden attı... Tottenham karşısında Victor Osimhen rüzgarı esti!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında taraftarı önünde İngiliz devi Tottenham'ı konuk etti. Maça hızlı bir başlangıç yapan sarı - kırmızılılar önce Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük çok uzun sürmeyerek Tottenham durumu 1-1'e getirdi. Ardından sahneye çıkan Victor Osimhen, üst üste attığı 2 golle sarı - kırmıızlı taraftarı sevince boğdu.

TOTTENHAM'I YIKTI

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapan Victor Osimhen, Tottenham maçınıda boş geçemedi. Kaleci Forster'ı 2 kere avlayan Nijeryalı bir anda farkı 2'ye çıkardı.

AVRUPA'DA SİFTAHI YAPTI

Attığı gollerle Tottenham karşısında fark yaratan Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde açılışı yaparak ilk gollerini kaydetti.

DAHA FAZLASI OLABİLİRDİ

Attığı iki golün yanı sıra, önemli fırsatların çoğunda da pozisyonun içinde olan isimdi. Ağlara gönderdiği bir top ise, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Ayrıca, iki kez de net gol fırsatlarında Tottenham kalecisi Fraser Forster'a takıldı.