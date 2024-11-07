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Sazı eline aldı 2 gol birden attı... Tottenham karşısında Victor Osimhen rüzgarı esti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 21:57
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UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Galatasaray ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı - kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken dünyaca ünlü santrafor Victor Osimhen kaydettiği 2 golle ilk devreye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Sazı eline aldı 2 gol birden attı... Tottenham karşısında Victor Osimhen rüzgarı esti!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında taraftarı önünde İngiliz devi Tottenham'ı konuk etti. Maça hızlı bir başlangıç yapan sarı - kırmızılılar önce Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük çok uzun sürmeyerek Tottenham durumu 1-1'e getirdi. Ardından sahneye çıkan Victor Osimhen, üst üste attığı 2 golle sarı - kırmıızlı taraftarı sevince boğdu.

TOTTENHAM'I YIKTI

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Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol atıp 4 de asist yapan Victor Osimhen, Tottenham maçınıda boş geçemedi. Kaleci Forster'ı 2 kere avlayan Nijeryalı bir anda farkı 2'ye çıkardı.

AVRUPA'DA SİFTAHI YAPTI

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Attığı gollerle Tottenham karşısında fark yaratan Victor Osimhen, sarı - kırmızılı forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde açılışı yaparak ilk gollerini kaydetti.

DAHA FAZLASI OLABİLİRDİ

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Attığı iki golün yanı sıra, önemli fırsatların çoğunda da pozisyonun içinde olan isimdi. Ağlara gönderdiği bir top ise, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Ayrıca, iki kez de net gol fırsatlarında Tottenham kalecisi Fraser Forster'a takıldı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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