SPOR

Şaziye Erdoğan'dan iki altın kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 24.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

Akdeniz Oyunları'nda kadınlar halterde 48 kiloda Şaziye Erdoğan, iki altın madalya kazandı.

Şaziye Erdoğan'dan iki altın kazandı

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları’nın ilk gününde yapılan 48 kilo yarışmalarında milli halterci Şaziye Erdoğan, 2 altın madalya elde ederken, 62 kiloda yarışan diğer sporcu Erol Bilgin ise 2 gümüş madalya kazandılar. 48 kiloda Erdoğan koparmada 78 kilo ve silkmede 96 kilo kaldırarak Türkiye'ye 2 altın madalya kazandırdı.

Erol Bilgin 2 gümüş madalya aldı

62 kiloda yarışan milli halterci Erol Bilgin koparmada 126 kilo ve silkmede 156 kg kaldırarak 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Şaziye Erdoğan’nı ve Erol Bilgin’ni elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Taşpınar, ”2 altın ve 2 gümüş madalya alan genç kardeşlerimizi ve antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şaziye Erdoğan akdeniz oyunları İspanya

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