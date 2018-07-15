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Scarlett Johansson tartışma yaratan transeksüel rolünden çekildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Yeni filmi adı Rub & Tug'da trans bireyi canlandıracak olan Scarlett Johansson, gelen tepkilerden sonra projeden çekilme kararı aldı

Scarlett Johansson tartışma yaratan transeksüel rolünden çekildi!

Scarlett Johansson, 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandıracaktı.

Ancak bu rol tartışmaları ve tepkileri beraberinde getirmişti.

33 yaşındaki Johansson, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dante Tex Gill olarak benim kaderimi çevreleyen yeni etik sorular ışığında, projeye katılımımı geri çekmeye karar verdim.

Transseksüel insanlara olan kültürel anlayışımız ilerlemeye devam ediyor ve çok şey öğrendim.

Filmin kadrosu hakkında ilk yorumumu yaptığımdan beri topluluktan gelen mesajları değerlendirdim ve bunun duyarlı olmadığını fark ettim.

Dante'nin öyküsünü anlatma fırsatını çok sevmiş olsam da, birçok insanın yorumuyla onun trans bir kişi tarafından tasvir edilmesi gerektiğini anladım.”

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Anahtar Kelimeler:
Rub & Tug scarlett johansson

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