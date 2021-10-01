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Scarlett Johansson ve Disney arasındaki savaş sona erdi

01.10.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlett Johansson, başrolünü üstlendiği Black Widow filminin aynı anda hem sinemada hem de Disney+ platformunda gösterime girmesi nedeniyle Disney’e maddi kayıp yaşadığı gerekçesiyle dava açmıştı. ABD’li oyuncu Scarlett Johansson’la Disney arasında anlaşma sağlandı.

Scarlett Johansson ve Disney arasındaki savaş sona erdi

9 Temmuz’da vizyona giren film, ilk hafta sonunda 218 milyon dolarlık gişe yaptı. Scarlett Johansson, gişe gelirinin daha sonra ciddi şekilde düştüğünü bu nedenle kendisinin de maddi kayıp yaşadığını ifade ederek, bunun filmin internette de yayınlanmasından kaynaklandığını savunmuş, temmuz ayının sonunda ABD’nin Los Angeles kentinde dava açmıştı.

50 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Johansson, Disney’in çatısı altındaki filmin yapımcısı Marvel Studios’la, filmin sinemalarda gösterildikten sonra internette yayınlanacağına dair taahhüt diye algıladığı bir sözleşme yaptığını ancak buna uyulmadığını ifade etmişti. Oyuncuya yakın kaynaklar, 50 milyon dolarlık kayıp yaşadığını söylemişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Oyuncu ve Disney arasındaki anlaşmanın ayrıntıları açıklanmadı. Disney Studios’un içerikten sorumlu başkanı Alan Bergman, “Black Widow’la ilgili Scarlett Johansson’la anlaşmaya varılmasından çok memnunum. Onun Marvel Cinematic Universe’e katkılarını takdir ediyoruz ve Tower of Terror’un da aralarında olduğu yeni projelerde birlikte çalışacağımız için heyecanlıyız” dedi.

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Johansson da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oyuncunun açıklamasında, “Birlikte yaptığımız işlerle gurur duyuyorum. O ekiple çalışmaktan zevk aldım” ifadelerine yer verildi.

FİLMLER HEM SİNEMADA HEM DE İNTERNETTE

Toplamda 378 milyon dolarlık (3,34 milyar lira) gişe yapan film internet üzerinden yayınlanmaya başladıktan sonraki ilk 20 günde 60 milyon dolar (530,4 milyon lira) kazandırdı.

Pandemi sürecinde önde gelen Hollywood stüdyoları sinemalar kapalıyken internetten gösterime odaklandı. Sinemalar artık açıldı ancak Disney ve Warner Bros, belirli filmlerin hem sinemalarda hem de sanal platformda gösterilmesine devam etme kararı aldı.

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Scarlett Johansson
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne güzel kadınlar var ya valla boşa geçiyor ömrümüz

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