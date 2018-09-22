Bayern, G.Saray'ın rakibini yıktı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, evinde Bayern Münih'i konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada James Rodriguez ile 64. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.

Bu skorun ardından Bayern Münih 4'te 4 ile puanını 12 yaparken, Schalke 04 ise ilk 4 maçından puan çıkartamayarak ligin dibine demirledi.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Wolfsburg 1 - 3 Freiburg

Nürnberg 2 - 0 Hannover 96

Augsburg 2 - 3 Werder Bremen

Hertha Berlin 4 - 2 Mönchengladbach

Hoffenheim 1 - 1 Borussia Dortmund

