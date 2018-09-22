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Bayern, G.Saray'ın rakibini yıktı

ALMANYA HABERLERİ  | 22.09.2018 21:49 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih deplasmanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ü 2-0 yendi. Bayern'in gollerini James Rodriguez ve Lewandowski kaydetti.

Bayern, G.Saray'ın rakibini yıktı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, evinde Bayern Münih'i konuk etti.

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 8. dakikada James Rodriguez ile 64. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'den geldi.

Bu skorun ardından Bayern Münih 4'te 4 ile puanını 12 yaparken, Schalke 04 ise ilk 4 maçından puan çıkartamayarak ligin dibine demirledi.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Wolfsburg 1 - 3 Freiburg
Nürnberg 2 - 0 Hannover 96
Augsburg 2 - 3 Werder Bremen
Hertha Berlin 4 - 2 Mönchengladbach
Hoffenheim 1 - 1 Borussia Dortmund

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Anahtar Kelimeler:
Schalke 04 - Bayern Münih robert lewandowski james rodriguez

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