Schalke 04 - Galatasaray maçı biletleri tükendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Salı günü Veltins Arena'daki mücadele kapalı gişe oynanacak.
Schalke'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakanın bütün biletlerinin tükendiği duyuruldu. Öte yandan Schalke'nin ilk hafta Porto ve son haftadaki Lokomotiv Moskova maçlarının biletlerinin ise hala satışta olduğunu belirtildi.
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