SPOR

Schalke 04 teknik direktörlük görevine David Wagner'i getirdi

ALMANYA HABERLERİ  | 09.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’te, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine David Wagner’in getirileceği bildirildi.

Schalke 04 teknik direktörlük görevine David Wagner'i getirdi

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04'ün, 2019-2020 sezonundan itibaren göreve başlayacak Wagner ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve sezonun bitimine 2 hafta kala 31 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'te, mart ayında Domenico Tedosco’nun görevine son verilmiş ve sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Huub Stevens takımın başına getirilmişti.

Teknik Direktör David Wagner, Hoffenheim ve Borussia Dortmund’un altyapı takımlarını çalıştırdıktan sonra 2015’ten bu yılın başına kadar İngiltere’de Huddersfield Town takımını çalıştırmıştı. Wagner, 1995-1997 yılları arasında da Schalke 04’te oyuncu olarak görev yapmıştı.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'deKerem Demirbay Bayer Leverkusen'de
Ribery'den flaş transfer açıklaması!Ribery'den flaş transfer açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
schalke 04 David Wagner

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

Binali Yıldırım'dan seçim açıklaması: Oyların tamamı sayılsaydı...

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ve teklif açıklandı! Vedat Muriqi...

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Ljajic depremi! Şoke eden gelişme

Tahkim'den Volkan Demirel kararı!

Tahkim'den Volkan Demirel kararı!

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!

Ve Hazard anlaşmayı resmen açıkladı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Schalke 04 teknik direktörlük görevine David Wagner'i getirdi

Schalke'nin yeni hocası belli oldu

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Kerem Demirbay Bayer Leverkusen'de

Franck Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Ribery'den flaş transfer açıklaması!

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Werder Bremen 2 - 2 Borussia Dortmund (Bundesliga)

Dortmund'un işi mucizelere kaldı

Bayern Münih 3 - 1 Hannover 96 (Bundesliga)

Bayern rahat kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.