Schalke 04'ten Türkiye ve Yunanistan için mesaj

Almanya'nın Schalke 04 Kulübü, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diledi.
Alman kulübünün Twitter hesabından yapılan Türkçe paylaşımda, "Ege'de oluşan depremden dolayı Türk ve Yunan halklarına üzüntü ve dualarımızı iletiyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." denildi.
Schalke 04 Kulübü, benzer mesajı Yunanca da yayımladı.
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