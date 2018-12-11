Schalke 1 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maçının ilk yarısı düşük tempoda geçti. Daha etkili olan taraf ev sahibi Schalke olurken, Rus ekibi Lokomotiv Moskova oyunu geride kabul ederek hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda ilk yarıda olduğu gibi temponun düşük olduğu bir orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, Schalke, yıldız ismi Konoplyanka ile etkili oldu. Avrupa Ligi'ne katılabilmek için galibite ihtiyacı olan Lokomotiv Moskova ikinci yarının son 15 dakikalık bölümünde savunma hattını ileri çıkardı ve hucümda etkili olmaya çalıştı. Schalke ise Lokomotiv'in geride verdiği boşlukları değerlendirmeye çalışırken, birçok pozisyonda savunmayı eksik yakalamayı başardı. Schalke 04, 90. dakikada Schöpf ile golü buldu ve bu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 11'a yükseltti ve grubu 2. sırada bitirirken, Lokomotiv Moskova ise 3 puanla 4. sırada kendine yer buldu ve Avrupa macerasına veda etti.

