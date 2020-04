Schneider Electric Türkiye'de atama

İSTANBUL (AA) - Mehmet Sağlam, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Sağlam'ı atadı.

Sağlam, Schneider Electric Datacenter, Kritik Güç ve Soğutma ürün ve hizmetlerinin bölgedeki satış ve pazarlama aktivitelerine liderlik edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, iş hayatına 2012 yılında Schneider Electric'te proje yöneticisi olarak başlayan Sağlam, 2016 yılında IT İş Birimi Finans Segmentinden Sorumlu Satış Uzmanı olarak görev aldı. 2018 yılı başında IT İş Birimi Partner Kanalı Yöneticiliği görevine atandı. Aynı yıl ağustos ayında ise IT İş Birimi Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Bölge Müdürü olarak çalışmalarına devam etti.

Sağlam, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.