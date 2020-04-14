YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Schneider Electric Türkiye'de atama

Schneider Electric Türkiye'de atama

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Sağlam getirildi

İSTANBUL (AA) - Mehmet Sağlam, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde öne çıkan Schneider Electric, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Sağlam'ı atadı.

Sağlam, Schneider Electric Datacenter, Kritik Güç ve Soğutma ürün ve hizmetlerinin bölgedeki satış ve pazarlama aktivitelerine liderlik edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, iş hayatına 2012 yılında Schneider Electric'te proje yöneticisi olarak başlayan Sağlam, 2016 yılında IT İş Birimi Finans Segmentinden Sorumlu Satış Uzmanı olarak görev aldı. 2018 yılı başında IT İş Birimi Partner Kanalı Yöneticiliği görevine atandı. Aynı yıl ağustos ayında ise IT İş Birimi Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Bölge Müdürü olarak çalışmalarına devam etti.

Sağlam, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Sağlam Schneider Electric Türkiye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Araştırma Görevlisi Tunç İnce: “Ülkemiz için düşük petrol fiyatları bir avantaj gibi görünebilir”

Araştırma Görevlisi Tunç İnce: “Ülkemiz için düşük petrol fiyatları bir avantaj gibi görünebilir”

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma

Vatandaşa tüp, çocuklara uçurtma

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:19
Öğle
13:09
İkindi
16:52
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Korona endişesine karşı canlı terapi hizmeti

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.