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Schneider Electric'ten "5G ve Edge teknolojileri" podcast'i

10.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Schneider Electric'ten "5G ve Edge teknolojileri" podcast'i

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in internet sayfasında yer alan Data Center Tech Bytes, güncel ve büyük endüstriyel tartışmaları podcast'ler aracılığıyla gündeme getirip dizi yayınlarla masaya yatıran bir platform olma özelliği taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu platformda son olarak, daha yüksek bağlantı ve kapasiteyi destekleyecek daha akıllı ve sürdürülebilir opreasyonel adımları, bu bağlamda geleceğin merkezlerinin yeniden tanımlanmasının ele alındığı bir seri podcast yayımlandı.

Podcast serisinin 11'incisinde Schneider Electric Veri Merkezi Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Russell Senesac, Verizon Platformlar ve Uygulamalar Başkan Yardımcısı Dawane Young ve Nokia 5G/4G IP/Optik Ağlar ve Bulut Paketi Direktörü Arnett Thomas, 5G ve Edge teknolojilerinin birbirlerinin etkinliği açısından neler ifade ettiğini ve bu teknolojileri kullanmayı planlayan işletmeleri nelerin beklediğini konuştu.

4G'nin sağladığına benzer şekilde, 5G ve Edge teknolojilerinin de kendi başlarına yenilikler olmadığına, sadece yeni nesil uygulamalar ve yeni iş modelleriyle sonuçlanan yeniliklere kanallar açtıklarına işaret edilen podcast'te, gerçek zamanlı olanakların, günümüz ağları üzerinde yükselen Uber gibi kaçınılmaz olanakların kapısını açacağı vurgulandı. Edge için geçiş sürecinin de her işletmenin kendine özgü "ne zaman ve hangi veriler" kararını verdiği bulut teknolojisine geçişte olduğu gibi kademeli olacağı kaydedildi.

Schneider Electric internet sayfasından ulaşılabilen Data Center Tech Bytes sekmesinden, "Edge nasıl görünecek?", "Bu çözümler ve geleceğin veri merkezleri nereye kurulacak?", "Teknoloji aracılığıyla hangi önemli uygulamalar geliştirilecek?", "Otonom araçlar" gibi soru ve konuların da tartışıldığı podcast'in tamamı dinlenebiliyor.

- "Edge teknolojisini geliştirecek olan, 5G'deki düşük gecikme oranı ve yüksek güvenilirlik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nokia 5G/4G IP/Optik Ağlar ve Bulut Paketi Direktörü Arnett Thomas, gelecek nesil ağların yüksek hız vadetseler de daha büyük hatlarla klasik ağlarda da hızlı bağlantının mümkün olduğunu vurguladı.

Thomas, "Edge teknolojisini geliştirecek olan, 5G'deki düşük gecikme oranı ve yüksek güvenilirlik." ifadesini kullandı.

Çoklu bir bulut yaklaşımının her zaman olacağını belirten Thomas, bazı uygulamaların veri merkezinde, bazılarının genel bulutta, bazılarının ise Edge üzerinde yer alacağını kaydetti.

Schneider Electric Veri Merkezi Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Russell Senesac ise 4G ve LTE teknolojilerinin daha çok milyonlarca insanı birbirine bağlarken, 5G'nin trilyonlarca şeyi birbirine bağlayacağını aktardı.

Verizon Platformlar ve Uygulamalar Başkan Yardımcısı Dawane Young da şirketlerin kendilerine "5G ve Edge işletmeleri nasıl etkileyecek?" diye sormaları gerektiğini belirterek, "Fırsat işte tam burada yatıyor. Biz de müşterilerimizle dönüşümü nasıl güçlendirebilecekleri konusunda konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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