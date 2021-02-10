Schneider Electric'ten "5G ve Edge teknolojileri" podcast'i

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in internet sayfasında yer alan Data Center Tech Bytes, güncel ve büyük endüstriyel tartışmaları podcast'ler aracılığıyla gündeme getirip dizi yayınlarla masaya yatıran bir platform olma özelliği taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu platformda son olarak, daha yüksek bağlantı ve kapasiteyi destekleyecek daha akıllı ve sürdürülebilir opreasyonel adımları, bu bağlamda geleceğin merkezlerinin yeniden tanımlanmasının ele alındığı bir seri podcast yayımlandı.

Podcast serisinin 11'incisinde Schneider Electric Veri Merkezi Strateji Geliştirme Başkan Yardımcısı Russell Senesac, Verizon Platformlar ve Uygulamalar Başkan Yardımcısı Dawane Young ve Nokia 5G/4G IP/Optik Ağlar ve Bulut Paketi Direktörü Arnett Thomas, 5G ve Edge teknolojilerinin birbirlerinin etkinliği açısından neler ifade ettiğini ve bu teknolojileri kullanmayı planlayan işletmeleri nelerin beklediğini konuştu.

4G'nin sağladığına benzer şekilde, 5G ve Edge teknolojilerinin de kendi başlarına yenilikler olmadığına, sadece yeni nesil uygulamalar ve yeni iş modelleriyle sonuçlanan yeniliklere kanallar açtıklarına işaret edilen podcast'te, gerçek zamanlı olanakların, günümüz ağları üzerinde yükselen Uber gibi kaçınılmaz olanakların kapısını açacağı vurgulandı. Edge için geçiş sürecinin de her işletmenin kendine özgü "ne zaman ve hangi veriler" kararını verdiği bulut teknolojisine geçişte olduğu gibi kademeli olacağı kaydedildi.