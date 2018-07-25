Scholes: Pogba beynini biraz daha kullanmalı

Manchester United'ın efsanevi ismi Paul Scholes, Paul Pogba'nın üst düzey bir oyuncu haline gelebilmesi için oyun anlayışını geliştirmek zorunda olduğunu söyledi.

Manchester United'a 105 milyon Euro karşılığında transfer olan Pogba, sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan Scholes, Pogba'nın istikrarlı bir performans sergilemesi gerektiğini savunurken, "Pogba'ya baktığınızda, onun bir hafta muhteşem, sonraki hafta o kadar iyi olmadığını görürsünüz. Neredeyse her dört haftanın birinde kendisinden beklenen performansı gösteriyor. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız, bu performans yeterli değil. Juventus'ta olduğu gibi lider olmak zorunda. Sahip olduğu kaliteye hiç şüphe yok. Dünya Kupası'nda da bunu gösterdi zaten. Güçlü ve fit bir oyuncu. Mücadele gücü yüksek, harika bir tekniği var. Ama üst düzey bir oyuncu olabilmesi için beynini biraz daha kullanması gerekiyor" dedi. (Goal)

