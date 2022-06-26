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Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'da

26.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımın başantrenörlük görevine Dimitris Itoudis'i getiren sarı-lacivertli takım, dış transferde bir oyuncuya daha imza attırdı. Daha önce Johnathan Motley ve Samet Geyik'i kadrosuna katan Fenerbahçe, son olarak İsrail takımlarından Maccabi Tel Aviv forması giyen ve 2018 yılında Türk pasaportu alan Scottie Wilbekin ile 3 yılık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli ekip, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Scottie Wilbekin’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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