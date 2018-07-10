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Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'de

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 10.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Darüşşafaka Basketbol’da oynayan milli oyuncu Scottie Wilbekin, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu. Wilbekin, Maccabi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Scottie Wilbekin, Maccabi Tel Aviv'de

Gelecek sezon THY Euroleague’de iddialı bir sezon geçirmek isteyen İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv, transfer çalışmalarını sürdürürken, aradığı oyuncuyu Türkiye’den buldu. Maccabi, Darüşşafaka ile başarılı sezonlar geçiren ve takımın Eurocup şampiyonu olmasında önemli rol oynayan Scottie Wilbekin’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada milli basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

25 yaşındaki oyuncu, A Milli Basketbol Takımı’nın Ukrayna ve İsveç ile oynadığı maçlarda ilk kez milli takım heyecanı yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta MVP (En değerli oyuncu) olan Wilbekin 19.7 sayı, 4.8 asist, 1.6 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.

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Anahtar Kelimeler:
maccabi tel aviv Scottie Wilbekin Darüşşafaka

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