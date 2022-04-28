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SDT, bayram öncesi "Geçmiş Zaman Olur Ki" tiyatro oyunuyla perdelerini açacak

28.04.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SDT, bayram öncesi "Geçmiş Zaman Olur Ki" tiyatro oyunuyla perdelerini açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Ramazan Bayramı öncesinde "Geçmiş Zaman Olur Ki" adlı oyunu seyircileriyle buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, orta oyununun günümüzdeki önemli temsilcilerinden Münir Canar’ın kaleme aldığı, Burak Fındıkcı’nın yönettiği "Geçmiş Zaman Olur Ki", bugün saat 20.30'da sahnelenecek.

"Geçmiş Zaman Olur Ki", 29 Nisan Cuma günü saat 20.30'da, 30 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde tekrar perde açacak.

Oyunun biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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