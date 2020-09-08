SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek Sea To Sky Enduro Yarışları, 23-26 Eylül'de Kemer ilçesinde yapılacak.

Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışlara kayıtların devam ettiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci noktalarının oluşturulmayacağına işaret çekilen açıklamada, yarışlara yerli ve yabancı 200 sporcunun katılacağı kaydedildi.

Kındılçeşme Plajı'nda 23 Eylül'de düzenlenecek etapla başlayacak yarışların 26 Eylül'de dağ etabıyla sona ereceği bilgisi verilen açıklamada, bu yıl kanyon etabı yerine yayla etabı yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların bölge tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Topaloğlu, yarışlarda pandemi nedeniyle tüm önlemleri alacaklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Serena Williams çeyrek finaldeSerena Williams çeyrek finalde
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Dev transfer bitti! İmzalar atılıyor...
Dev transfer bitti! İmzalar atılıyor...
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
Milli takım kampında kaçamak görüntüleri ortaya çıktı!
Milli takım kampında kaçamak görüntüleri ortaya çıktı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?
Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak
Sea To Sky Enduro Yarışlarına koronavirüs önlemi
Serena Williams, ABD Açık'ta çeyrek finalde
Serena Williams çeyrek finalde
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi
Arabasında Türkçe şarkı dinledi, hayranları beğeni yağdırdı!
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor: Dört yarı finalistten üçünü Alman teknik direktörler çalıştırıyor
Vedat Muriqi'den Vedat Milor'a: Biraz daha çiğ olabilirdi sanki
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
Novak Djokovic, vurduğu topun hakeme isabet etmesi üzerine ABD Açık'tan diskalifiye edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.