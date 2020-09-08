Sea To Sky Enduro Yarışları, Kovid-19 tedbirleriyle yapılacak

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışlara kayıtların devam ettiği belirtildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci noktalarının oluşturulmayacağına işaret çekilen açıklamada, yarışlara yerli ve yabancı 200 sporcunun katılacağı kaydedildi.
Kındılçeşme Plajı'nda 23 Eylül'de düzenlenecek etapla başlayacak yarışların 26 Eylül'de dağ etabıyla sona ereceği bilgisi verilen açıklamada, bu yıl kanyon etabı yerine yayla etabı yapılacağı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların bölge tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını kaydetti.
Topaloğlu, yarışlarda pandemi nedeniyle tüm önlemleri alacaklarını belirtti.
Süper Lig devinden ortalığı ayağa kaldıracak hamle!
Beşiktaş’ın gözü Fenerbahçe’de
F.Bahçe, Rizespor'a ne kadar ödeyecek?
Beşiktaş'ta iki yıldız kadro dışı bırakıldı!
Fatih Terim istedi, G.Saray eski yıldızına teklif yapacak!
G.Saray'ın kasasına 250 milyon TL girecek!
''Bu kadın çok bilinçsiz''
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum