Sean Bean 'ölmek istemiyor'

The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendesi) ve Game of Thrones (Taht Oyunları) gibi başarılı projelerde rol alan usta aktör Sean Bean'in bir konuda şikayeti var: Oynadığı tüm karakterlerin ölmesi... Usta aktör, 23 yıllık kariyerinde canlandırdığı karakterler sayesinde 21 defa öldü.

90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in bugünlerde başlattığı bir kampanya sosyal medyada en çok takip edilen haberlerden biri haline geldi. Sean Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı. Aktörün canlandırdığı her karakterin ölmesi üzerine İngilizce'de kullanılan bir deyim olan 'Y.O.L.O' (Sadece Bir Kez Yaşıyorsun) Bean için değiştirilip Y.O.L.O.S (Sadece Bir Sezon Yaşıyorsun) haline geldi.

Herkesin çok sevdiği Lord of the Rings’teki Boromir karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi. Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü. Sean Bean'in bir meşhur ölümü de 1995 yapımı Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.