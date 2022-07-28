Sebastian Vettel emekli mi oluyor? F1 pilotu Sebastian Vettel kimdir, kaç yaşında, Instagram adresi nedir?

Sebastian Vettel, 2010-2013 sezonları arasında peş peşe 4 kez şampiyon olmuştu. Ünlü Formula 1 pilotu, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Sebastian Vettel emekli mi oluyor? F1 pilotu Sebastian Vettel kimdir? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

SEBASTİAN VETTEL EMEKLİ Mİ OLUYOR?

Sebastian Vettel sosyal medya hesabında paylaştığı videoda sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Sebastian Vettel şu ifadeleri kullandı:

"2022 sezonunun sonunda Formula 1'den emekli olacağımı duyuruyorum"

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?

Sebastian Vettel 3 Temmuz 1987 yılıunda Heppenheim, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Sebastian Vettel, Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri boyunca 289 yarışa katılmıştır.

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere üst üste birinci olan Sebastian Vettel kariyeri boyunca tam 53 kez birinci olmuştur.



