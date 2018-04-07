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Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarının yeni dizisi Avlu'nun ikinci bölümünde Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez sürpriz bir şekilde diziye veda etti.

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Limon Film imzalı Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

ŞEBNEM DÖNMEZ VEDA ETTİ

Dizinin ikinci bölümünde iki sürpriz birden yaşandı. Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil oldu.

AVLU DİZİSİ HAKKIDA

Star TV’nin yeni dizisi Avlu dizi tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Avustralya dizisi Wentworth'un yasal uyarlaması olan Avlu, geçen hafta yayın hayatına başladı.Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başrollerini paylaştığı Avlu, yayına girdiği andan itibaren kısa süre içerisinde Trend Topic listesine girerek üst sıralara yükseldi.

Dizi, Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı parçası ile başladı. Deniz ve Hakan arasındaki kavganın üzerine düşürülen klasik müzik seçimi sahnenin etkileyiciliğini daha da artırdı. Devamında Sagopa Kajmer'in Galiba isimli parçasına yer verilen kısım izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı. Müziğin dramatik ögelerin taşıyıcısı olarak kullanıldığı projede Fikret Kızılok'tan Müzeyyen Senar'a pek çok usta ismin parçalarına yer verildi.

3 başarılı kadın oyuncunun karakterlerinin sahiciliği çok beğenildi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Demet Evgar, Avlu projesi ile ekrana döndü. Cezaevinin iki ağası Azra (Ceren Moray) ve Kudret (Nursel Köse) şimdiden fenomenleşen karakterler olmaya hazır. Çekimleri ve kurgusu oldukça beğenilen Avlu'yu yönetmen Yüksel Aksu, “bir masal dünyası” olarak tanımlıyor.

Aksu, “Öncelikle Avlu bir Avustralya formatı, bu formatı biz Türkiye'ye modifiye ettik. Bir masal anlatıyoruz bu dizinin bendeki farkı, beni heyecanlandıran tarafı şu, klasik hapishane dizileri ve Türk Sineması'nın oturttuğu literatürün dışında bir cezaevi dünyası kurdum. Bilindik cezaevleri dünyasının dışında, modern dünyada mimarisi güzel ama içindeki insanları bitmiş, dayanışması azalmış bir sosyolojiye tekabül ediyor. Dolayısı ile yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Özel ve özgün bir şey olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

AVLU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

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