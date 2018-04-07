Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Dizi, Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı parçası ile başladı. Deniz ve Hakan arasındaki kavganın üzerine düşürülen klasik müzik seçimi sahnenin etkileyiciliğini daha da artırdı. Devamında Sagopa Kajmer'in Galiba isimli parçasına yer verilen kısım izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı. Müziğin dramatik ögelerin taşıyıcısı olarak kullanıldığı projede Fikret Kızılok'tan Müzeyyen Senar'a pek çok usta ismin parçalarına yer verildi.

3 başarılı kadın oyuncunun karakterlerinin sahiciliği çok beğenildi.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Demet Evgar, Avlu projesi ile ekrana döndü. Cezaevinin iki ağası Azra (Ceren Moray) ve Kudret (Nursel Köse) şimdiden fenomenleşen karakterler olmaya hazır. Çekimleri ve kurgusu oldukça beğenilen Avlu'yu yönetmen Yüksel Aksu, “bir masal dünyası” olarak tanımlıyor.

Aksu, “Öncelikle Avlu bir Avustralya formatı, bu formatı biz Türkiye'ye modifiye ettik. Bir masal anlatıyoruz bu dizinin bendeki farkı, beni heyecanlandıran tarafı şu, klasik hapishane dizileri ve Türk Sineması'nın oturttuğu literatürün dışında bir cezaevi dünyası kurdum. Bilindik cezaevleri dünyasının dışında, modern dünyada mimarisi güzel ama içindeki insanları bitmiş, dayanışması azalmış bir sosyolojiye tekabül ediyor. Dolayısı ile yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Özel ve özgün bir şey olduğunu düşünüyorum” yorumunda bulundu.

AVLU DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.