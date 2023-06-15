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Şebnem Dönmez'in göğüs detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı! "Kıyafet olmamış"

15.06.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma'nın Handan'ı Şebnem Dönmez de pek çok ünlü gibi ELLE Style Awards 2023'te boy gösterdi. Beyaz göğüs detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi elbiseyi beğenmezken kimi de elbiseye beğeni yağdırdı.

Şebnem Dönmez'in göğüs detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı! "Kıyafet olmamış"

Yasak Elma'da Handan rolüne hayat vererek ününe ün katan Şebnem Dönmez o dönem dizideki iddialı tarzıyla dikkat çekmişti. Öyle ki bir süre sosyal medyada diziye bu tarz yüzünden eleştiriler gelmişti.

ELLE Style Awards 2023'te de boy gösteren Şebnem Dönmez beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

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Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel gibi isimlerin iddialı seçimler yaptığı gecede Dönmez de üstten göğüslerini kapatan dekolteli beyaz işlemeli elbisesiyle dikkat çekti.

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Ancak yıllara meydan okuyan güzel oyuncunun tarzı bazı hayranlarını tatmin etmedi. "Sen çok güzelsin ama kıyafet" olmamış yorumlarına maruz kalan Şebnem Dönmez'e bazı hayranları ise "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Şebnem Dönmez erçel

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